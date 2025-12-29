Treinta interinos denuncian su cese sin previo aviso en los juzgados de Alicante por los nuevos tribunales de instancia

Una treintena de funcionarias y funcionarios de diferentes juzgados de la provincia de Alicante han denunciado este lunes que han sido cesados sin previo aviso por correo electrónico y muchos de ellos disfrutando de unas vacaciones navideñas autorizadas por el órgano judicial de cada trabajador. Los afectados -de juzgados de Alicante, Elche, Orihuela y Torrevieja, entre otros partidos judiciales- denuncian que el cese es con fecha 30 de diciembre y señalan que se está cometiendo "la mayor tropelía a los derechos de los trabajadores en los juzgados de la provincia de Alicante" debido a la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia que entran en vigor el 1 de enero.

Los interinos se quejan también de "falta de publicidad" y "de transparencia" en los despidos y afirman en un comunicado que "es inaceptable que nos cesen a un mínimo de unas 30 personas de un día para otro sin ningún preaviso y sin tener conocimiento de ello ni los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de los órganos donde hemos sido cesados".

Correo generalizado

El colectivo afectado señala que el pasado día 26 al menos 30 personas recibieron un email del departamento de interinos "a nuestro correo personal y corporativo, pero ni siquiera iba dirigido con nombre y apellidos de una forma personal, sino generalizado, donde para más inri, podías ver los correos de todos los demás compañeros a los que se dirigía el cese". En este sentido, se preguntan dónde "está aquí la protección de datos a la que tanto se hace hincapié y más en esta Administración".

El cese que les anuncian es para este martes 30 de diciembre y el motivo que les han puesto es por reclasificación del puesto de trabajo que se ocupa en una jefatura de equipo. Sin embargo, los interinos indican que dicho concurso todavía no es definitivo y se preguntan por qué les cesan antes de que se cubra la plaza. "No es lógico ni entendible y encima para puestos de jefes de equipo, que no creo que se vayan a poner a tramitar en las mesas que dejan sin funcionario, o sea, que lo mismo los funcionarios que quedan en ese órgano tendrán que asumir más funciones de las que tienen ahora, cosa inasumible", explican en el comunicado.

Los interinos denuncian que se trata de unos ceses llenos de irregularidades, empezando por el envío de un email de despido con un oficio generalista sin nombre y apellidos; sin identificar los puestos afectados, los criterios de reclasificación y sin justificar el orden de cese aplicado.

Asimismo, reiteran que han sido despidos sin previo aviso, ni conocimiento por los LAJs ni sindicatos. Tampoco hay publicado un listado de juzgados ni puestos de trabajo, solo un listado provisional de adjudicaciones con nombres de los futuros jefes de equipo y se está en fase de alegaciones hasta el 31 de diciembre, señalan los interinos cesados.

Por otro lado, denuncian que no está siendo un "proceso transparente donde aparezca que nuestra plaza es efectivamente la vacante cubierta" y recuerdan que quedan pendientes vacaciones y asuntos particulares ya autorizados y que no cotizan a la Seguridad Social, aunque sospechan que Justicia no va a asumir el pago de vacaciones y asuntos particulares.

Finalmente, los funcionarios afectados destacan que "la reorganización de la Administración de Justicia no puede gestionarse con opacidad, sin reglas visibles ni claras y comunicadas de forma abrupta".