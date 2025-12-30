Casi seis años de cárcel por intentar matar a su expareja con un cúter tras romper la relación en Alicante

La Audiencia Provincial ha condenado a cinco años y once meses de prisión a un hombre por intentar asesinar a su exmujer con un cúter, días después de que ella le comunicase que quería dejar la relación, según informa Efe.

Este caso de violencia machista ocurrió el 7 de octubre de 2024 en la capital alicantina, cuando el acusado quedó con la víctima para ver a los dos hijos en común y acompañarlos al colegio. Acto seguido, se ofreció para llevarla al trabajo en su propio coche, a lo que ella accedió.

Durante el desplazamiento, el procesado le preguntó si estaba con otra persona. Ella contestó que sí y que ese era uno de los motivos por los que no quería restablecer su relación de convivencia.

Entonces, el acusado detuvo el vehículo y, tras pedirle que le perdonase, cogió un cúter que utilizaba en su trabajo, en un taller de vinilado de vehículos, y comenzó a asestarle puñaladas en el pecho y en el abdomen, diciéndole que si no estaba con él, "no estaría con nadie", según relata la sentencia.

La víctima intentó frenar la agresión con sus manos y con sus brazos, hasta que el cúter cayó al suelo. El encausado se calmó y le preguntó si quería que la trasladase al hospital para que le curasen las heridas que le había causado, a lo que ella dijo que sí y que estaba dispuesta a volver con él para que se tranquilizase.

Sin embargo, de camino al centro sanitario, el procesado estacionó en un solar y recuperó el cúter con la pretensión de volver a apuñalarla.

Ayuda de un policía

La mujer, por su parte, intentó salir del vehículo mientras que él trató de impedírselo desde el exterior. Poco después, un agente de la Policía Nacional que circulaba en su motocicleta por las inmediaciones acudió al vehículo y puso fin a la agresión.

La Audiencia de Alicante considera al acusado, de nacionalidad argentina, autor de un delito de homicidio en grado de tentativa sobre el que aplica la agravante de discriminación de género y de parentesco, además de la atenuante de reparación del daño, puesto que el procesado había depositado la cantidad de 1.100 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones antes de la celebración del juicio.

La resolución judicial añade la medida de alejamiento a una distancia mínima de 500 metros respecto de la víctima por un tiempo de quince años, así como otros siete años de libertad vigilada. Al tiempo, incluye la retirada de la patria potestad respecto a los dos hijos.

Al margen del pago de la indemnización de 1.100 euros, resuelve que el cumplimiento de la pena podrá conmutarse por la medida de expulsión del territorio nacional a Argentina en el momento en el que cumpla la mitad de su duración.

El fallo es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.