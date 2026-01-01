Justicia justifica el cese de interinos en Alicante por las jefaturas de equipo de los nuevos tribunales de instancia

Justicia ha justificado el cese de al menos una treintena de interinos de juzgados de la provincia de Alicante porque son puestos de trabajo que se han reclasificado en jefaturas de equipo de los nuevos tribunales de instancia y deben ser ocupados por funcionarios de carrera que han optado a un concurso que se resolverá en breve, según informan fuentes de la Conselleria.

La treintena de interinos denunció el pasado lunes en un comunicado que fueron cesados sin previo aviso por correo electrónico y en plenas vacaciones, de ahí que se quejaran de falta de transparencia.

Desde la Conselleria de Justicia explican que el desarrollo de las nuevas estructuras derivadas de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, han hecho necesaria la creación de puestos de jefaturas de equipo de los cuerpos generales en los servicios comunes de los tribunales de instancia que se han instaurado con fecha del 31 de diciembre de 2025. "Estos jefes y jefas de equipo planificarán, organizarán, dirigirán y supervisarán el trabajo diario de su equipo, asegurando el apoyo a la actividad jurisdiccional, la coordinación interdepartamental, la gestión de expedientes, la atención al público y el cumplimiento de los protocolos de actuación, con el fin de garantizar la eficiencia y calidad del servicio judicial y administrativo", indica.

Puestos vacantes

Las jefaturas de equipo se han creado a partir de puestos vacantes preexistentes, mediante la reclasificación de puestos básicos de los juzgados y servicios. Justicia precisa que esta transformación de los puestos ha producido un aumento de las retribuciones y un cambio de las funciones y que estos puestos "estaban ocupados de manera provisional por funcionarios interinos o de carrera en comisión de servicios o sustitución vertical".

Para estas jefaturas se convocó un concurso singularizado al que podían optar todos los funcionarios de carrera con destino definitivo en la localidad convocante y tras publicarse la resolución provisional del concurso en las próximas semanas se publicará la resolución definitiva y toma de posesión de las personas adjudicatarias, según asegura la conselleria.

Por ello, apuntan que la inminente adjudicación de los puestos de jefatura, así como la modificación sustancial de los mismos, ha hecho necesario que se produzca el cese del personal que las ocupaba de manera interina o provisional. "Son causas de cese la reclasificación del puesto de trabajo, así como su cobertura por un funcionario de carrera", puntualiza Justicia.

La Conselleria de Justicia señala además que tras la adjudicación de las jefaturas quedarán vacantes los puestos que ocupaban las personas que las han obtenido, "por lo que podrán recolocarse las personas que han sido cesadas como consecuencia del proceso de acoplamiento. Estos puestos podrán cubrirse mediante reclamación del personal interino o mediante procedimientos de provisión de las listas de empleo temporal".