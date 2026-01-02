Libertad con fianza para el jefe de una red de tráfico de drogas y migrantes entre Alicante y Argelia

La Audiencia Provincial ha acordado dejar en libertad provisional bajo fianza de 15.000 euros de un hombre considerado por la Policía Nacional como jefe de una red argelina dedicada al tráfico de drogas y migrantes entre Alicante y Argelia que fue desarticulada el pasado mes de abril.

El investigado se encontraba en prisión preventiva desde hacía unos ocho meses por orden de un juzgado de Torrevieja que instruye la causa y recientemente salió de la cárcel tras estimar la Audiencia el recurso de su abogado defensor, Aitor Prieto Razquin, en "atención a la ausencia de prueba directa contra el investigado y al tiempo que lleva privado de libertad". Además de la fianza de 15.000 euros para salir en libertad, el acusado deberá comparecer en sede judicial cada quince días y no podrá salir del país.

El ahora excarcelado era una de las nueve personas detenidas el pasado mes de abril en Torrevieja, Novelda, Elche y Alicante en una operación realizada por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía de Alicante.

Efectos intervenidos en la operación. / INFORMACIÓN

Las detenciones se realizaron para desarticular una organización que se dedicaba a llevar cocaína y drogas sintéticas de Alicante a Argelia en lanchas rápidas y aprovechaba el viaje de regreso para traer a migrantes a la península, los cuales pagaban entre 6.000 y 10.000 euros cada uno.

Cuatro horas de travesía

Según se recoge en la resolución de libertad bajo fianza, el acusado está considerado como presunto líder de una organización que se dedicaba a la adquisición y uso de narcolanchas o pateras taxi para realizar viajes de ida y vuelta entre Alicante y Argelia. El trayecto marítimo se hacía en unas cuatro horas y el destino de regreso, además de Alicante, podían estar en otras provincias como Murcia, Almería o Baleares.

Los viajes de Alicante a Argelia son aprovechados por estas organizaciones para transportar drogas sintéticas y cocaína e introducir dichas sustancias en el país argelino.

Asimismo, en ocasiones este viaje de ida era también aprovechado para que ciudadanos argelinos buscados por las Fuerzas de Seguridad o por los juzgados huyeran del país sin cruzar los pasos fronterizos.

El viaje de vuelta lo dedicaban a introducir en el país a inmigrantes que pagaban entre 6.000 y 10.000 euros. En los viajes traían a más de 20 personas y en ocasiones también introducían hachís que era descargado en calas de la provincia de Alicante, según la investigación.