La Audiencia de Alicante denuncia a un abogado por inventarse citas del Tribunal Supremo en un recurso

La Audiencia de Alicante ha denunciado ante el Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) a un letrado por haberse inventado citas de una sentencia del Tribunal Supremo, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El letrado había citado una resolución del Alto Tribunal para justificar sus pretensiones, pero los magistrados de la Audiencia han detectado que esas frases citadas en el recurso o bien forman parte de una alucinación de la Inteligencia Artificial, o bien ha habido una voluntad de engañar al tribunal. Por estos motivos han trasladado los hechos al colegio profesional para que investigue lo ocurrido.

El incidente se ha producido en el marco de un concurso de acreedores que tenía una empresa de la provincia de Alicante, que pedía ser exonerado de sus deudas con la Seguridad Social, así como de otros acreedores privados. El empresario pretendía quedar exonerado de sus deudas al amparo de la llamada Ley de Segunda Oportunidad. Aunque la mayor parte de su deuda era con la Seguridad Social, más de 100.000 euros, y esta Administración no estaba dispuesta a renunciar al cobro de este dinero. Un juzgado de lo Mercantil rechazó exonerarle de dicha deuda y su defensa recurrió la sentencia a la Audiencia de Alicante alegando que esta iba en contra de una doctrina consolidada por el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales. Incluso, llega a citar párrafos de una sentencia del Alto Tribunal que apoyan sus argumentos. La sentencia invocada existía e incluso era por un pleito muy similar al de este caso. El problema es que esas frases que aparecían entrecomilladas en el recurso no aparecían por ninguna parte en la resolución.

El recurso sostenía que la sentencia del Supremo señalaba que: "la mera existencia de una responsabilidad administrativa no constituye prueba de dolo, fraude o culpa grave por parte del deudor", es decir que el mero hecho de tener deudas no implica que el deudor haya actuado con mala fe. También se asegura que "la norma que establece tal exclusión no ha sido adoptada con los requisitos de motivación material y justificación normativa exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", lo que sugería que el Alto Tribunal permitía exonerar estas deudas. Y otra de las frases es que "la aplicación de esta exclusión de forma indiscriminada frustra el acceso efectivo a la segunda oportunidad, perjudicando de manera desproporcionada a autónomos y pequeños empresarios". La Sección Octava ha consultado la sentencia invocada y ha detectado que ninguna de esas citas aparece en ella.

"Ello no resulta cierto, porque no aparecen tales párrafos en esa sentencia, que trata del Texto Refundido de la Ley Concursal en su inicial redacción", dice la Audiencia. Los magistrados señalan que esas divergencias pueden deberse a que "o bien el recurso es fruto de alucinaciones de la inteligencia artificial, o bien es consecuencia de un engaño que sobrepasa con creces el respeto a la buena fe a la que deben ajustarse los intervinientes en el proceso". Por este motivo, el tribunal decide remitir testimonio de esta resolución al Colegio de Abogados por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

Estimación parcial del recurso

Aunque la polémica se ha centrado en la supuesta invención de jurisprudencia, la Audiencia sí que ha estimado parcialmente el recurso del empresario, permitiéndole acogerse a un plan de pagos y a la exoneración parcial de ciertos créditos. Esto reduce la carga financiera de la empresa y le ofrece la posibilidad de reorganizar sus cuentas, aunque no elimina por completo la deuda con la Seguridad Social ni otros créditos prioritarios. Las deudas por créditos a la Seguridad Social en su totalidad podrán exonerarse hasta el importe máximo de 10.000 euros: para los 5.000 primeros de deuda, la exoneración será íntegra y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el 50 % de la deuda hasta ese máximo indicado. Al admitir parte de sus planteamientos, el tribunal tampoco ha condenado en costas al letrado, "dadas las dudas que suscita el caso y la ausencia de criterios estables sobre el régimen de la exoneración de deudas por su novedad".

La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y pequeños empresarios reducir o cancelar parte de sus deudas si cumplen ciertos requisitos. En este caso, la empresa podrá acogerse a un plan de pagos y a la exoneración parcial de algunos créditos.

La sentencia recuerda que los créditos de la Seguridad Social "resultan imprescindibles para el sostenimiento del régimen público que deben mantenerse en beneficio de todos los ciudadanos y que garantice la asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad", por lo que concluye que sus finalidades "son de interés general, dignas de protección, que se nutren de la recaudación de créditos públicos y por ello ha de ser tutelada".

La sentencia del Tribunal Supremo invocada por la defensa resolvía, en términos generales, cuestiones relacionadas con la interpretación del Texto Refundido de la Ley Concursal y la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. El Alto Tribunal abordaba los requisitos legales que deben cumplirse para poder exonerar deudas de un deudor, especialmente la necesidad de acreditar buena fe y la imposibilidad de que la exoneración perjudique a los créditos de carácter público prioritario, como los de la Seguridad Social. En esencia, confirmaba que la cancelación de deudas solo puede concederse cuando se cumplen los criterios legales previstos, sin entrar en supuestos específicos de cálculo de exoneraciones parciales ni en las fórmulas de reducción de deuda que luego aplicó la Audiencia de Alicante.