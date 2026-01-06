El fiscal pide cinco años de cárcel al patrón de una patera interceptada en Alicante con 17 inmigrantes

Nuevo juicio a un presunto patrón de pateras. La Fiscalía solicita provisionalmente una pena de cinco años de cárcel por un delito contra los ciudadanos extranjeros para un hombre al que acusa de haber patroneado una embarcación tipo patera con diecisiete personas, una de ellas menor de edad.

La patera, localizada el 9 de septiembre de 2025 a 20 millas náuticas del Cabo de la Nao, al norte de la provincia de Alicante, fue rescatada por el servicio de Salvamento Marítimo.

El Ministerio Público sostiene que los migrantes -quince varones y dos mujeres- habían salido a bordo de la patera días antes de la costa de Argelia y habrían pagado 2.400 euros para acceder al viaje en el barco, que no reunía las condiciones de seguridad necesarias para la navegación, sin material de socorro o de comunicaciones obligatorios. Los inmigrantes fueron trasladados al Puerto de Alicante donde se puso en marcha un dispositivo de atención sanitaria por Cruz Roja.

El juicio por este caso está previsto que se inicie el próximo jueves, 8 de enero, en la sección segunda de la Audiencia de Alicante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), aunque el tribunal ha reservado un día más para la próxima semana.

Estos juicios suelen contar con los testimonios de testigos protegidos, pasajeros de la embarcación interceptada cuya declaración es clave para identificar a las personas que se encargaban de la travesía. La situación de peligro a la que se expone a los inmigrantes durante la travesía suele ser el elemento en el que los fiscales se apoyan para pedir elevadas penas de prisión. Aunque el principal problema es que muchas veces los pasajeros tienen miedo y no quieren hablar.