El acusado de intentar matar a cuchilladas a su pareja en un hospital de Alicante logra una rebaja de diez años de condena

El acusado de intentar matar a puñaladas a su pareja mientras estaba ingresada tras un parto en el Hospital del Vinalopó de Elche ha logrado una rebaja de hasta diez años de prisión tras declararse culpable en el juicio celebrado este viernes en la Audiencia Provincial de Alicante. El hombre se enfrentaba a una petición de pena de hasta catorce años de cárcel por intento de asesinato. Tras declararse culpable y pagar parte de la indemnización que se le reclamaba, la Fiscalía y la acusación particular han rebajado esta petición a cuatro años y nueve meses de prisión.

El hombre, que está en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos, habría ingresado 15.000 euros en una cuenta bancaria para abonar el dinero de la indemnización. Desde la acusación se ha valorado el esfuerzo para tratar de pagar la indemnización a pesar de los pocos de recursos del acusado, para plantear una atenuante muy cualificada por reparación del daño. La sentencia dictada in voce tras la vista en la que se materializó el acuerdo es firme y contra ella no cabe recurso.

Los hechos se remontan al pasado 9 de abril de 2024 cuando acusado y víctima mantuvieron una discusión en la habitación del centro sanitario en el que ella estaba hospitalizada tras el parto, al haber tenido que ser sometida a una cesárea. La pareja, originaria de Mali, tenía hasta cuatro hijos en común. La mujer recriminó al acusado la manera en la que administraba sus recursos y la disputa alcanzó tal nivel que ella le comunicó que daba por finalizada la relación sentimental. Ante el anuncio de la ruptura, el acusado volvió a su casa para coger un cuchillo y un martillo y se presentó en el centro sanitario de madrugada con la intención de acuchillar a su pareja mientras ella estaba dormida.

El hombre logró asestar a la víctima una puñalada en la zona del cuello, momento en el que ella despertó y le plantó cara. Hasta el punto de que llegó a mantener un forcejeo con él y a agarrar el filo del cuchillo con las dos manos para evitar que la acuchillara. En ese momento, la mujer pudo gritar para pedir ayuda y alertar de que estaban intentando matarla. Durante esos momentos de agresión, la víctima llegó a sufrir heridas en la cabeza y en el hombro izquierdo. El acusado ha admitido todos estos hechos en la vista celebrada este viernes en la Sección Primera de la Audiencia de Alicante, especializada en violencia machista.

Las penas

Con esta reducción de la pena, el acusado podría quedar en libertad en dos años por haber cumplido la condena. No obstante, la sala ha acordado una orden de alejamiento que le impida acercarse a la mujer durante diez años una vez que salga de prisión. Asimismo, el tribunal ha acordado retirarle la patria potestad de los cuatro menores que la pareja tenía en común. El fallo es firme y contra él no cabe ya recurso alguno al haberse alcanzado una conformidad entre las partes.

Durante la vista, la víctima ha sido informada de los términos del acuerdo y ha estado de acuerdo con el pacto. La mujer ha comparecido mientras su agresor estaba oculto tras un biombo y custodiado por la Policía para evitar que tuviera cualquier tipo de contacto visual con él.

El abogado Jonathan Nicolás Alarcón, que ha ejercido la acusación particular en nombre de la víctima, ha explicado que la mujer no quería continuar con el procedimiento porque para ella era muy doloroso el revivir todo lo que ocurrió esa noche.

Por su parte, la letrada de la defensa, Carmen Lucía Buigues, ha incidido en el importante esfuerzo realizado por el acusado para tratar de pagar la indemnización. Aunque las partes pedían hasta 85.000 euros, han dado finalmente por buenos los 15.000 euros abonados, a la espera de confirmar que se ha llevado a cabo la transferencia.

Sobre el aire pendía una petición de expulsión del territorio nacional, pero finalmente no se ha llevado a cabo. El acusado se encontraba de manera regular en España. El acuerdo ha evitado un largo juicio en el que había hasta una docena de testigos citados, entre ellos algunos pacientes que estaban ingresados en el centro aquella noche.