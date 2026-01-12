El acusado de un crimen machista en Alcoy aduce que tiene amnesia y su abogado apunta a terceras personas

El hombre acusado de matar a puñaladas a su pareja en Alcoy ha alegado que padece amnesia y que no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen. Motivo por el que se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio ante un jurado popular en el que se enfrenta a una petición de condena de 25 años de prisión. Tras el crimen, el hombre se arrojó por la ventana de la cocina desde un quinto piso a un patio de luces, donde cayó en un tejado de uralita. Durante varios meses estuvo en situación de coma inducido y su defensa, el abogado Enrique Botella, plantea que el crimen pudo haberse cometido por terceras personas. El letrado se ha mostrado crítico con la investigación policial, planteando que optaron por la "solución más fácil" y prejuzgaron sin hacer una investigación en profundidad de lo que realmente ocurrió aquella noche, dando por supuesto que el principal sospechoso no iba a sobrevivir a la caída. "Ni siquiera hay un examen de huellas de la vivienda", ha asegurado el letrado en su informe inicial ante el jurado, insistiendo en que en el caso "hay más elucubraciones que pruebas".

El juicio por este presunto crimen de violencia machista ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial en una sala de vistas abarrotada de público de personas allegadas tanto a la familia de la víctima como del acusado. La elevada concurrencia ha obligado a que una pareja de la Guardia Civil permaneciera en la sala durante toda la sesión para evitar incidentes, aunque la vista oral transcurrió con total normalidad. De hecho, los policías que se encargan de custodiar al acusado dieron su visto bueno a que este pudiera permanecer en el banquillo durante el juicio sin las esposas puestas en las muñecas. La selección del jurado y los alegatos de las partes han marcado la primera sesión de este juicio, que se celebrará durante buena parte de esta semana y hasta el martes de la que viene. Estos informes acabaron pasadas las 15.00 horas, momento en el que ha comenzado el interrogatorio del acusado, que ha sido breve puesto que se ha limitado a manifestar que tenía amnesia diagnosticada y que por ese motivo se iba a acoger a su derecho a no declarar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio de la víctima en Alcoy. Los dos llevaban cerca un año de relación y no convivían juntos. Él residía en la Playa de San Juan y ella en Alcoy y se veían los fines de semana. Ambos tenían una relación tormentosa con rupturas y reconciliaciones. Según las acusaciones eran los celos y el carácter posesivo del acusado, la fuente del conflicto; mientras que desde la defensa se insiste en que era el procesado quien quería poner fin a la relación. El cadáver de la mujer, que contaba con 27 años de edad, fue encontrado en el cuarto de baño de la vivienda en medio de un gran charco de sangre. La Policía había acudido al lugar alertada por los vecinos después de que el procesado se hubiera arrojado por la ventana y se encontró con el crimen. La defensa plantea que se ignoran las circunstancias por las que el procesado cayó por la ventana esa noche, así como que él fuera el autor de las puñaladas mortales a la víctima. De hecho, el letrado había planteado una prueba pericial criminalística que tenía como objetivo señalar todos los errores cometidos durante la instrucción. Una prueba que finalmente ha rechazado el magistrado que preside el tribunal de jurado, Francisco Pastor. "Todas las pruebas que se van a exponer en este juicio han sido declaradas válidas y no voy a admitir un informe que diga que no lo son", le ha advertido el magistrado, aunque ha precisado que el letrado podrá usar esas conclusiones como estrategia en su línea de defensa. Hasta tres letrados forman parte del equipo jurídico que lleva la defensa del acusado.

Comparaciones con películas

Otra prueba de la defensa que ha suscitado las suspicacias de las acusaciones es un informe pericial que acreditaría la amnesia retrógrada (pérdida de recuerdos previos a un evento traumático o una lesión cerebral) que dice padecer el acusado. En este punto, el fiscal, ha asegurado en su alegato inicial que el acusado tiene derecho a no declarar, incluso a mentir. Un alegato en el que el propio fiscal ha insistido en la importancia de la presunción de inocencia, para después lanzar un dardo a la defensa al comparar su estrategia "con una película policiaca mala de los años 90, con el argumento de la amnesia", ha dicho el representante del Ministerio Público. A lo que el letrado le ha replicado que "esto no es una película, ni buena, ni mala", aunque no ha abandonado los símiles cinematográficos comparando el caso con otro thriller del año pasado "Jurado número dos" en el que un hombre acusado de matar a su mujer resultaba ser inocente, aunque avisando a los miembros del jurado de que les estaba haciendo un spoiler. Botella comparó su caso con el de Dolores Vázquez cuando fue acusada sin pruebas del asesinato de Rocío Waninkhof.

Desde la acusación particular, la abogada Laia Serra, penalista experta en derechos humanos y violencia de género, ha defendido la investigación, señalando que se ha hecho un trabajo exhaustivo durante tres años, "tiempo en que desde el acusado no se ha mostrado gesto alguno hacia la familia de la mujer asesinada". Serra ha insistido en que este caso reúne todos los elementos del perfil de crímenes de violencia de género, donde el acusado acaba con la vida de la víctima en el momento en que ella decide romper la relación. "Hasta entonces ella creía en el amor y le daba una nueva oportunidad pensando que le haría cambiar". El uso del cuchillo y que todas las puñaladas estuvieran dirigidas a zonas vitales reforzarían estos componentes de género en la motivación del crimen. "No hace falta tener todas las respuestas para impartir justicia; basta con tener las suficientes piezas para saber lo que pasó", dijo, insistiendo en que muchas veces "las cosas son lo que parecen y dos más dos suman cuatro".

Los testigos comenzarán a declarar a partir de este martes y los primeros en comparecer serán los policías encargados del caso.