Un año de cárcel a un camionero de Alicante por apropiarse de 12,5 toneladas de chocolate

La Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión a un camionero alicantino por apropiarse indebidamente de un cargamento de 12,5 toneladas de chocolate y a seis meses de cárcel a un empresario de Alicante que le compró por 1.200 euros la mercancía, valorada en 113.737 euros, según se recoge en una reciente sentencia dictada por la Sección Tercera. La intervención de la Policía Nacional tras la denuncia del perjudicado permitió recuperar el cargamento de chocolate en Alicante.

Los hechos declarados probados en la sentencia se remontan a principios del año 2021. El camionero enjuiciado, defendido por el abogado Gonzalo Martín, fue contratado en enero como conductor por una empresa de transportes. Se le asignó un camión y viajó hasta Zaragoza, donde cargó 12.500 kilogramos de chocolate y otros productos propiedad de otra mercantil. La mercancía, tasada en algo más de 113.000 euros, debía ser transportada el 4 de febrero desde Zaragoza hasta un centro logístico de la empresa propietaria del chocolate en Elche.

Sin embargo, el camionero cargó la mercancía en Zaragoza y no la llevó a su destino, sino que, con ánimo de obtener un beneficio económico, contactó por teléfono con el otro procesado, representante de una empresa de Alicante, y acordó vendérsela por 1.200 euros, según el fallo judicial.

Precio muy inferior al real

El importe acordado era «notoriamente inferior» al valor de tasación y el comprador pagó el dinero en efectivo sin comprobar la lícita procedencia de la mercancía ni exigir factura o justificante del abono efectuado.

Las 12,5 toneladas de chocolate fueron descargadas en una nave de la empresa de Alicante cuyo responsable ha sido condenado.

Por otro lado, el camionero también vendió por 158 euros a una empresa de Valencia los 13 palés usados para la carga de la mercancía.

El camión fue abandonado vacío en el municipio de Cox, donde fue recuperado posteriormente. Asimismo, la mercancía vendida a la empresa de Alicante pudo ser recuperada por la Policía gracias a la información facilitada por el camionero, según la sentencia.

La Policía devolvió el cargamento a la empresa de transportes que contrató al camionero condenado y todo el chocolate y otros productos fueron transportados de nuevo a Zaragoza. La Audiencia de Alicante no estima probado que la empresa de transportes sufriera un perjuicio económico de 5.634 euros por estos hechos.

Según se recoge en los fundamentos jurídicos de la sentencia, el camionero acusado reconoció en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia que se apropió las 12,5 toneladas de chocolate y que contactó con el otro procesado, al que no conocía previamente, y cerraron un acuerdo para venderle la carga por 1.200 euros.

Por su parte, el empresario alegó en la vista oral que compró la mercancía creyendo que era del camionero y la adquirió por ese precio bajo porque le dijo el vendedor que procedía de un siniestro y eran productos perecederos cuya fecha de caducidad estaba muy próxima. Asimismo, señaló que inicialmente no exigió justificante de pago ni factura porque tenía la intención de reclamársela con posterioridad para el abono del IVA.

Sin embargo, las acusaciones sostuvieron que el empresario acusado no ignoraba la «alta probabilidad» de que la mercancía tuviera una procedencia ilícita. Para el tribunal de la Audiencia, las explicaciones del empresario «no resultan creíbles ni verosímiles». Señala el tribunal que no resulta «lógico ni razonable creer que un comerciante como el acusado, que regenta un establecimiento abierto al público, adquiera un lote de productos para venderlos a terceros sin comprobar el origen de la mercancía y sin exigir el justificante de pago, máxime cuando no conocía al vendedor».