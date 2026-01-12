Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela

La Audiencia Provincial ha condenado a penas de entre 4 meses y 3 años y 9 meses de prisión a 9 de los 33 acusados en la causa matriz del caso Brugal, la que enjuició el contrato de las basuras del Ayuntamiento de Orihuela.

Los magistrados José Teófilo Jiménez y Gracia Serrano han impuesto 4 meses de cárcel a la alcaldesa de esta ciudad entre 2007 y 2011, Mónica Lorente, por prevaricación en concurso con fraude, así como a 4 meses, 5 meses y 1 año de prisión respectivamente a los entonces concejales Antonio Rodríguez, Manuel Abadía y Ginés Sánchez.

Los restantes condenados son el que fuera interventor del consistorio, Jose Manuel Espinosa, condenado a 8 meses, el empresario Ángel Fenoll, dueño de las mercantiles Proambiente SL y Colsur SL y cuyas penas suman 3 años y 9 meses de cárcel, su hijo, a un año de prisión, y dos de sus colaboradores condenados a 4 y 8 meses de prisión respectivamente.

Entre los absueltos está el que también fuera alcalde en aquellas fechas José Manuel Medina.

Se trata de la segunda sentencia que dicta la Audiencia de Alicante en la causa abierta por la contrata de la limpieza viaria y la retirada de residuos sólidos del Ayuntamiento de Orihuela. Un procedimiento en el fueron absueltos, tras anular escuchas y registros, los 34 acusados. Entre ellos se encontraban los exalcaldes del PP de este municipio José Manuel Medina y Mónica Lorente, así como el empresario Ángel Fenoll y algunos de sus familiares.

En julio de 2024 el Alto Tribunal anuló esa resolución absolutoria, validó las pruebas descartadas y obligó a redactar una nueva sentencia valorándolas.

De ello se han encargado el presidente de la sección VII, José Teófilo Jiménez, y su compañera Gracia Serrano, tras el problema que se planteó por la baja médica de quien fue el ponente del primer fallo, el magistrado Manel Martínez Aroca, que no ha podido intervenir en la redacción de este segundo.

El Supremo, tras el análisis de un número elevado de autos, declaró válidas intervenciones telefónicas acordadas desde el origen de la instrucción y los registros que el tribunal de Alicante consideró nulos descartando que los acusados sufrieran indefensión por el protocolo que reguló en la causa su acceso a los soportes que contenían las grabaciones

Respaldo al trabajo policial

El tribunal, que respaldó el trabajo policial realizado a lo largo de la instrucción del proceso, apreció "falta de sustento lógico y racional de algunas de las decisiones adoptadas por el tribunal sentenciador, que han acarreado la expulsión de material probatorio que el Ministerio Fiscal, que actúa como garante de la legalidad y del interés público, propuso en defensa de sus pretensiones". Motivo por el que considera vulnerado el derecho de la acusación pública a la tutela judicial efectiva, y a utilizar los medios de prueba pertinentes.

A diferencia de lo planteado por Anticorrupción en su recurso, el Supremo entendió que no era preciso celebrar el juicio otra vez, ya que "los acusados han sido enjuiciados y desplegadas sus respectivas estrategias de defensa, por lo que no estaría justificado un nuevo enjuiciamiento ni la intervención de un tribunal distinto por el que ya presidió el juicio y que, a la postre, es el Tribunal predeterminado por la Ley".

También tuvo en cuenta el tiempo transcurrido (los hechos datan de hace más de dos décadas, el juicio se celebró en 2019 y la sentencia anulada se dictó en junio del 2020) “con lo que los efectos de la inmediación pueden verse afectados", pero entendió que "la constancia en soporte videográfico de las sesiones del juicio y el abundante soporte documental contribuirán decisivamente a paliar estos elementos".

Los hechos

En el asunto de las basuras de Orihuela, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida en nombre del Ayuntamiento oriolano, que no recurrió, consideraba a los acusados autores de los delitos de fraude, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, coacciones, y extorsión. Y pedían que fueran condenados a penas que oscilaban entre los nueve meses y los casi 38 años de prisión.

Los hechos sucedieron entre 2000 y 2008, periodo en que fue adjudicado el contrato de basuras a la UTE integrada por Sufi S.L., Liasur S.L. y Gobancast S.L., que pasaría a denominarse UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, por el Ayuntamiento oriolano que gobernaba el PP.

Otras dos piezas de Brugal, pendientes del Supremo

Tanto Lorente como Fenoll se encuentran asimismo, junto al expolítico del PP José Joaquín Ripoll y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, de la sentencia de otro de los procesos derivados de la operación Brugal, en este caso sobre presuntas anomalías en la adjudicación de la planta de residuos de la Vega Baja.

La Audiencia de Alicante también zanjó este asunto con la absolución de todos los acusados, fallo que la Fiscalía Anticorrupción recurrió al Supremo, que aún no se ha pronunciado.

También están a la espera de lo que diga el Alto Tribunal los tres condenados por la Audiencia de Alicante en la causa de las basuras de Calp, otra pieza que procede de Brugal y que comparte, como la del plan Zonal, diligencias como escuchas y registros. El próximo mes está señalada su deliberación y fallo.