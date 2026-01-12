Cuatro años por intentar matar de un disparo a un hombre que tuvo un altercado con su hijo en Sax

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años de prisión a un acusado de intentar matar de un disparo a un repartidor de un restaurante turco de Sax que había tenido previamente un altercado con un hijo del procesado. La sentencia, adelantada este lunes «in voce» por el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, contempla también una orden de alejamiento de la víctima durante 10 años y que el acusado indemnice al agredido y al Hospital de Elda donde fue atendido con un total de 96.460 euros, de los que ya ha pagado 12.000 antes de la vista oral.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de siete años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa para el acusado pero al final ha rebajado su petición tras un acuerdo de conformidad con el abogado de la defensa, Pedro García Galvañ.

La rebaja se ha concretado tras declararse culpable el procesado y el acuerdo de conformidad ha contemplado las atenuantes de reparación del daño, por los 12.000 euros abonados antes del juicio, y la de drogadicción, ya que en la época de los hechos el procesado era consumidor de cannabis y tenía «mermadas ·ligeramente sus facultades», según la acusación del Ministerio Público.

Agresión en la vía pública

Según el escrito de acusación de la Fiscalía admitido por el procesado, el intento de homicidio se produjo el 25 de enero de 2024 en una calle de Sax, junto a un restaurante turco para el que la víctima trabajaba como repartidor.

La Fiscalía relata que, sobre las ocho y media de la tarde de dicho día, el encausado se dirigió hasta el restaurante en el que trabajaba la víctima y le pidió explicaciones por un altercado previo que el agredido había tenido con el hijo del procesado, el cual le contó a su padre que quería pegarle.

Tras pedirle explicaciones se enzarzaron en una disputa y el procesado le golpeó con un palo en la cabeza.

Tras esa primera agresión el perjudicado intentó refugiarse en el establecimiento donde trabajaba, pero cuando vio que le sangraba la cabeza salió de nuevo a la calle, momento en que el encausado le disparó con una pistola antigua.

El hombre fue alcanzado en el abdomen por el disparo y sufrió heridas «que comprometieron su vida» y de las que tardó 184 días en sanar.

Tras la agresión acudieron al lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sax y los agentes encontraron al herido, un varón de unos 35 años que fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Elda con una herida de arma de fuego en el abdomen.

La Guardia Civil no tardó en identificar y detener al autor de la agresión, un hombre de 54 años en el momento de los hechos. Los investigadores recuperaron en su vehículo un garrote de madera con el que fue golpeada la víctima, pero la pistola antigua no apareció.

El juzgado de Instrucción número 2 de Villena ordenó entonces su ingreso en prisión y este lunes ha sido trasladado desde el centro penitenciario hasta la Audiencia para celebrar el juicio.