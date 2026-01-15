Dos forenses ponen en duda la amnesia alegada por el acusado de matar a Dori en Alcoy

Dos forenses del Instituto de Medicina Legal han puesto en duda la amnesia alegada por el hombre acusado de matar a su novia a puñaladas en Alcoy. El procesado aduce que no recuerda nada de lo que pasó esa noche del 23 de octubre de 2022. El hombre cayó por la ventana de la vivienda desde una quinta planta a un tejado de uralita en el patio de luces. En los primeros momentos, tras su arresto estuvo en situación de coma inducido y posteriormente ha guardado silencio alegando que no recuerda nada de lo que pasó. Estos forenses que se entrevistaron con él para hacer un informe sobre su capacidad psicológica para responder de sus actos pusieron en duda esta amnesia, sin encontrar causas que la justifiquen. Estas conclusiones contaron con la protesta de la defensa, el abogado Enrique Botella, que este viernes había citado a dos peritos autores de otro informe centrado en esta cuestión. Por el contrario, estos expertos van a defender que la amnesia sí es real y los estudios realizados para llegar a estas conclusiones. Al procesado se le piden penas que suman 25 años de prisión, por asesinato y amenazas en un juicio celebrado en la Audiencia de Alicante ante un jurado popular.

A pesar de las protestas del abogado, el juez ha admitido que los forenses fueran interrogados en la sesión de este jueves por estos extremos, aunque su informe solo estaba centrado en la imputabilidad del acusado. Los forenses han explicado que en las entrevistas con el acusado se encontraron con que en un primer momento, por consejo legal de su abogado, no quería responder a ninguna cuestión referida a los hechos de la noche del crimen. Al llamarle a una segunda entrevista, esta vez ya no quiso responder pregunta alguna. Desde la defensa se planteaba que esas entrevistas carecían de confidencialidad y lo que el acusado dijera se intentara utilizar en contra de él. Sin embargo, de las entrevistas realizadas por los dos forenses con el acusado concluyeron que era capaz de responder de manera coherente a lo que se le preguntaba y tenía capacidad para saber a qué preguntas no iba a responder. Incluso en prisión se ha matriculado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para estudiar Filología Hispánica. Según explicaron los forenses, el cuadro de amnesia que presenta el acusado no responde ni a la causada por un golpe o como respuesta emocional a un trauma. "La amnesia postraumática aparece inmediatamente o poco después de un traumatismo craneoencefálico; mientras que en la disociativa, por su parte, suele ir acompañada de ansiedad o malestar psicológico por la imposibilidad de recordar. Ninguno de estos síntomas se ha detectado en este caso", han explicado. Los forenses no apreciaron trastorno de personalidad en el acusado, salvo un tratamiento por adicción al cannabis. Los médicos explicaron que sus estudios fueron incompletos, porque el acusado les dijo que solo iba a responder a sus peritos privados. Estos serán los que presenten sus conclusiones este viernes.

Autopsia

También han declarado los forenses que practicaron la autopsia, que concluyeron que dos de las cuchilladas que presentaba la víctima fueron mortales. Un corte en la yugular y otra cuchillada en el pulmón provocaron la hemorragia masiva, que causó la muerte en un lapso de tiempo de entre tres y cuatro minutos, según explicaron los forenses. Aunque la primera de estas lesiones podría apuntar a un posible degollamiento, los médicos han señalado que quizá no se trató de un efecto esperado. En todo caso han descartado que se trata de un suicidio o que la propia víctima se lesionara a sí misma. Los médicos explicaron que las puñaladas recibidas eran más de 18, aunque varias de ellas se agruparon por ser contusiones muy superficiales. Algunos cortes en las manos y en la cara de la víctima eran compatibles según explicaron con formar parte de una única embestida, mientras ella trataba de cubrirse con las manos. "Ella se apercibió de lo que iba a pasar e intentó protegerse como podía", dijo.

Las lesiones se causaron de pie y en movimiento y se localizaban en el lado izquierdo del cuerpo de la víctima, probablemente causadas por una persona diestra, han explicado. La mayoría de ellas estaban localizadas en el pecho, el cuello, la clavícula y la cara. Aunque los forenses no pudieron determinar el orden de las puñaladas, señalaron que con probabilidad las últimas fueron las registradas en la zona de la nuca. Probablemente, cuando la víctima ya agonizaba. La defensa expresó sus dudas por las conclusiones de la autopsia sobre la hora de la muerte, ya que el informe la sitúa entre la 1.30 y las 2.00 de la madrugada. El abogado Enrique Botella insistió en que en la causa consta que la víctima mandó un mensaje con su teléfono hacia la 1.58 horas, para dudar de esta horquilla. Los forenses explicaron que solo era una estimación y que ellos desconocían los mensajes que pudo haber enviado ella.

ADN

Los peritos de toxicología confirmaron que el domicilio había sangre tanto de la víctima como del acusado. Aunque en este informe se desveló a preguntas de la defensa que no había restos de sangre de la víctima en la camisa y un suéter del acusado. El letrado cuestionó que no se hubieran analizado las muestras de cabello recogidas en las manos de la mujer asesinada; y que solo se hubieran analizado tres de las diez muestras de ADN recogidas de las uñas de la víctima. En ese material había una mezcla de material genético tanto femenino como masculino. Los peritos explicaron que solo se analizaron aquellas muestras donde había más muestras de ADN masculino, que resultaron ser del acusado. Este material genético bajo las uñas se asoció a heridas de defensa de la víctima tratando de repeler la agresión. La defensa cuestionó que no se hubieran analizado todas para determinar si podían corresponder a otras personas.

El juicio se retoma este viernes con la declaración de los peritos de la defensa. También está previsto escuchar algunos de los audios y mensajes de los teléfonos de algunos de los testigos durante aquellos días. La vista se retomará el lunes de la próxima semana con los informes de conclusiones y el martes comenzará la deliberación del veredicto.