Peritos de la defensa dicen que el acusado de matar a Dori en Alcoy se tiró de un quinto piso para huir

Los peritos de la defensa sostienen que el acusado de matar a Dori en Alcoy no saltó por la ventana con la intención de suicidarse, sino para ponerse a salvo de un peligro. La quinta sesión del juicio por el asesinato ha sido el turno para la defensa. Si el jueves testificaron los peritos de las acusaciones, este viernes han comparecido en la Audiencia Provincial los expertos con los que la defensa pretende rebatir las pruebas contra el procesado. En el banquillo, se sienta el novio de la víctima, que se arrojó por la ventana de la cocina de la vivienda la noche del crimen. Las acusaciones no tienen ninguna duda de que es un asesinato de violencia de género, mientras que la defensa, el abogado Enrique Botella, apunta a la participación de terceras personas que la Policía no investigó. La joven de 27 años fue asesinada a puñaladas en el cuarto de baño de su casa y su novio, Guillermo, se arrojó por la ventana en esos instantes. Si fue antes o después es algo que deberá determinar el jurado popular cuando emita el veredicto en la Audiencia de Alicante.

A lo largo de la mañana, la defensa ha presentado a varios peritos para demostrar sus tesis, desde la amnesia del acusado, la autoría y la hora del crimen. Las profesionales, psicólogas, centraron su informe en la amnesia que sufre el procesado tras caer por la ventana. Su conclusión es que la amnesia es real y no simulada, algo a lo que llegan apoyándose en entrevistas y pruebas psicológicas de tipo test al paciente que, según afirmaron, no pueden ser manipuladas. Su diagnóstico es que el acusado sufre una amnesia retrógrada. A su juicio, con una resonancia magnética se hubieran obtenido más datos sobre las lesiones cerebrales del acusado causadas en la caída, pero desde el centro penitenciario no se permitió la prueba.

Las conclusiones de este informe se contraponen al de los médicos del Instituto de Medicina Legal de Alicante que pusieron en duda la amnesia del acusado, cuando hicieron un informe sobre su imputabilidad. Las peritos de la defensa cuestionaron por su parte a los dos médicos, diciendo que ellos no pueden hacer ese tipo de valoraciones sin contar antes con el informe de un psicólogo. En este punto, desde la acusación particular, la letrada Laia Serra, se les replicó que en todas las clínicas forenses de España los informes de imputabilidad están hechos por médicos que no son psicólogos.

En la defensa de su informe, las dos expertas subrayaron que el acusado tiene dificultades cognitivas y lentitud mental tras la caída. “La lentitud en sus respuestas durante las entrevistas eran exasperantes”, ha asegurado. En este punto ha rebatido un extremo que los forenses desvelaron en la sesión del jueves, cuando dijeron que el acusado se había matriculado en Filología Hispánica en la UNED. Las dos psicólogas señalaron que precisamente esos problemas mentales le impidieron continuar esos estudios universitarios. Unos datos que, según explicaron, les desveló la madre del propio acusado. Un dato que levantó las suspicacias de algún jurado al preguntar si era habitual que contactara con los familiares de sus pacientes. “No, pero me lo dijo porque era algo positivo para su recuperación, aunque luego no pudo seguir con estos estudios”, aclaró. La perito señaló que forma parte de una red nacional de prevención de suicidios y que, cuando se produjo la caída, el director de la entidad se lo asignó para que elaborara un informe. De esta manera entró en contacto con el acusado.

Las peritos de la defensa explicaron que la caída no habría sido un intento de suicidio, sino un acto de huida ante una situación de peligro. Señalaron que si hubiera querido quitarse la vida, habría saltado de cabeza o se habría hecho daño con el cuchillo utilizado en el crimen. En este punto desde la acusación particular le preguntó científicamente de dónde se sacaba de qué manera había que arrojarse por la ventana para un intento de suicidio.

Las psicólogas analizaron también los mensajes de WhatsApp del acusado y concluyeron que no muestran rasgos de celos patológicos ni violencia de género, describiéndolo como alguien protector y generoso.

Mensajes de WhatsApp

Los datos del teléfono del acusado también han sido objeto de controversia, ya que el terminal fue entregado por la Policía a la hermana de éste mientras se encontraba ingresado en el hospital en estado crítico tras la caída. Una circunstancia que fue criticada por la acusación particular porque se perdió la oportunidad de conocer datos esenciales para la investigación. La defensa ha elaborado un informe pericial con los datos extraídos del móvil. En el análisis de los mensajes aportados por el letrado, hay comunicaciones entre Guillermo y Dori en los que es él el que quiere romper la relación y ella la que quiere volver. La noche del crimen, tras una discusión entre la pareja, él se fue a hacer las maletas en casa de ella para marcharse, mientras Dori se quedó deambulando por las calles de Alcoy. Según esos mensajes, Dori le emplaza para que vaya a una rotonda a llevarle las llaves de su casa, porque él se las había quedado y no podía entrar. Sin embargo, cuando acudió al lugar ella ya no estaba. La defensa sostiene que un amigo la acabó llevando a casa y éste se peleó con el acusado cuando llegaron, altercado que acabó con el asesinato y Guillermo saltando por la ventana.

Otros peritos de la defensa desplazaron la hora de la muerte a las 2:05 de la madrugada, cinco minutos después de que el acusado se precipitara por la ventana, argumentando que el forcejeo habría durado varios minutos y, por lo tanto, las horas no coincidían con los de la autopsia oficial. Esta autopsia fija la muerte entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada. Los médicos de la defensa valoran los mensajes de la víctima a una amiga para pedir ayuda enviado por WhatsApp a la 1:57 confirma que seguía viva en ese momento. Los peritos de la defensa fueron categóricos al asegurar que era imposible que el ataque se produjera a la hora en la que se mandó el audio. “Pero, ¿usted ha oído el mensaje?”, le preguntaban las acusaciones. Ese audio volvió a escucharse este viernes en la sala de vistas: “Tata, está con un cuchillo, llama a la Policía, por favor”, audio que acaba con el sonido de varios golpes. Según la acusación, el acusado se tiró por la ventana mientras la víctima agonizaba en el cuarto de baño, al sufrir lesiones que le causaron la muerte en tres o cuatro minutos.

En esta sesión, las partes adelantaron que elevarán a definitivas sus conclusiones, que se expondrán el lunes: la acusación mantendrá los cargos y la defensa solicitará la libre absolución. La Fiscalía reclama penas que suman 25 años de prisión por asesinato y amenazas, mientras que las acusaciones reclaman también el delito de maltrato habitual.