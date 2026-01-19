Condenan a penas de casi 6 años de cárcel a cinco acusados de secuestrar a un joven en La Vila

Once días secuestrado en sendas viviendas de Santa Pola y Yecla. Atado de pies y manos, golpeado y recibiendo descargas eléctricas. Así estuvo un joven argelino de 27 años secuestrado en La Vila Joiosa por cinco acusados que han sido condenados este lunes por la Audiencia de Alicante a cinco años y seis meses de prisión cada uno por delitos de detención ilegal, lesiones y grupo criminal. Los secuestradores, entre los que hay dos familiares de la víctima, reclamaron un rescate de 350.000 euros, pero no se pagó dinero alguno y la Guardia Civil de Alicante logró liberar a la víctima y apresar a los implicados.

La Fiscalía solicitaba inicialmente 21 años y seis meses de prisión para cada procesado y la acusación particular, ejercida por la abogada Sara Cabezas Campos, pedía 23 años y seis meses. Sin embargo, antes del inicio de la vista oral las acusaciones han alcanzado un acuerdo de conformidad con las defensas, ejercidas por los abogados José Miguel Ramos, Carlos Caravaca y José Luis Sánchez Calvo, y se les han rebajado las penas a cinco años y medio al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.

Los acusados, todos ellos en prisión preventiva desde su arresto en 2023, han pagado antes del juicio 20.000 de los 37.000 euros de indemnización que deben abonar a la víctima por las secuelas y daños morales.

Secuestro de once días

Los hechos objeto de acusación que han reconocido los acusados en el juicio ocurrieron en 2023. Los cinco procesados, españoles y argelinos de entre 20 y 27 años, se pusieron de acuerdo con otras personas no identificadas que actuaban desde Argelia para secuestrar a un joven argelino residente en La Vila Joiosa y exigir al cuñado de la víctima un rescate de 350.000 euros.

Dos de los procesados entran a la Audiencia para el juicio. / PILAR CORTES

El secuestro fue perpetrado sobre las 21 horas del 27 de mayo de 2023 en la puerta de una urbanización de La Cala en La Vila Joiosa. Uno de los acusados, que ocultaba su cara con un pasamontañas, abordó a la víctima con lo que parecía ser una pistola y le obligó a entrar en un coche donde estaban otros tres implicados, uno de los cuales no ha podido ser identificado.

Los secuestradores le trasladaron en coche hasta una vivienda alquilada en Santa Pola y durante el trayecto la víctima recibió puñetazos y golpes con un objeto contundente. Una vez en la casa de Santa Pola le ataron de pies y manos con bridas y le dijeron que el objetivo era conseguir dinero de su cuñado y que si no pagaba le pegarían un tiro. Al día siguiente acudieron a dicho domicilio otros dos acusados, uno de los cuales portaba una pistola eléctrica táser y se la mostró con la intención de atemorizarlo.

Petición de rescate

El joven secuestrado fue trasladado el 29 de mayo a una casa rural de Yecla, donde siguió maniatado y uno de los acusados le dio varias descargas eléctricas con la pistola táser. Ese día, a través de un hombre residente en Argelia, le comunicaron a su cuñado que estaba secuestrado y que para su liberación debía pagar 350.000 euros o lo matarían en caso de no hacerlo.

Uno de los encausados baja del furgón policial para entrar en la Audiencia. / PILAR CORTES

Durante el resto del cautiverio lo sacaron en una ocasión de la casa, le quitaron la ropa y tras tirarle agua realizaron una videollamada a su cuñado mientras le apuntaban con una pistola y la táser y le ponían un cuchillo en el cuello. Las llamadas y mensajes al cuñado de la víctima para que pagara el rescate se repitieron y en una de ellas el joven secuestrado le dijo que no estaba bien y que iban a matarlo.

A pesar de las presiones, la familia de la víctima no pagó el rescate y la Guardia Civil, que había sido alertada del secuestro, liberó al joven la madrugada del 7 de junio y apresó a los implicados.