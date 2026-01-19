La Fiscalía concluye que el asesinato de Dori fue un crimen machista y la defensa carga contra la investigación

La Fiscalía y las acusaciones particulares han concluido que el asesinato a puñaladas de Dori en Alcoy fue un crimen de violencia de género por parte de su novio Guillermo, mientras que la defensa ha cargado contra la investigación policial sosteniendo que el acusado es inocente. Los informes de conclusiones finales de las partes han centrado la sesión final del juicio este lunes en la Audiencia de Alicante y el martes empezará la deliberación del jurado popular. Para el procesado se pide una pena de 25 años de cárcel por asesinato y amenazas, mientras que desde una de las acusaciones particulares se le acusa también de maltrato habitual.

La joven de 27 años fue asesinada la madrugada del 23 de octubre de 2022 al recibir más de 18 puñaladas en su domicilio de Alcoy, mientras que su pareja se arrojó por la ventana desde la vivienda, ubicada en un quinto piso, a un patio de luces, cayendo sobre un tejado de uralita. La defensa esgrime que saltó por la ventana para escapar de alguien que le estaba agrediendo y que fue el asesino de la joven. El procesado aduce que sufrió amnesia y no recuerda lo que pasó. Mientras que las acusaciones son claras al decir que no hay ni un solo indicio en la causa que permita concluir que en la casa hubiera alguien más que el acusado y la víctima.

La tensión se ha mascado durante toda la mañana en una sala abarrotada tanto de familiares de la víctima como del acusado. La única incidencia ha sido la expulsión de la sala de personas del entorno de la víctima que han increpado al abogado mientras hacía su informe.

Alevosía y ensañamiento

La Fiscalía considera que fue un asesinato con alevosía, ya que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse; y ensañamiento, "fue cosida a puñaladas". El Ministerio Público, al igual que las acusaciones entienden que además existen las agravantes de parentesco y de discriminación por género, esto es, que el acusado mató a la víctima movido por una relación de control o dominación hacia la víctima. "La mató una vez que ella le había echado de casa y estaba haciendo las maletas", dijo el fiscal, quien recordó que una vecina oyó gritar al acusado antes de tirarse por la ventana: "hija de puta mira la que has liado". "La echa la culpa de haberla matado", ha dicho el fiscal. La defensa, en cambio, atribuyó la frase a una recriminación a la víctima por haber traído a la casa al que esta considera el verdadero agresor.

La Fiscalía aseguró en que este asesinato "ha sido una muerte en directo", porque en el momento en que empezó la agresión la víctima envió un "desgarrador" audio por WhatsApp a una amiga pidiendo ayuda. Para el fiscal la teoría de la defensa de una tercera persona en la casa "es insostenible" e incidió en que "hemos estado persiguiendo un fantasma durante años. Ahí no había nadie más". Frente a las lagunas de la investigación de la defensa, el fiscal sostiene que hay "una cascada de pruebas".

En la causa están personadas dos acusaciones particulares que ejercen los abuelos de la víctima, sus tías y su hermana, por un lado; y por el otro el padre de esta. También la Abogacía del Estado ejerce la acción popular como viene haciendo en los crímenes de violencia machista. La letrada de la primera acusación, Laia Serra, aseguró que todas las pruebas navegan hacia el mismo sentido incidiendo en que en este juicio se reproduce el ciclo de la vivienda de género, donde el agresor combina los momentos de dulzura con los de amenaza y dominación. "Incluso en los meses en que rompieron, le llamaba para recriminarla que hubiera hecho top less en la playa", recalcó.

La letrada también ha incidido en el WhatsApp en el que la víctima pide ayuda a su amiga. "Toda la noche, los mensajes que había enviado hablaban sobre Guillermo. De repente en uno de ellos dice que tiene un cuchillo. Si estuviera hablando de otra persona lo diría en el mensaje", aseveró. La acusación fue clara al asegurar que la amnesia que sufre el acusado "es una ficción" y puso en duda tanto a los peritos de la defensa como a algunos de los testigos que ha presentado al juicio.

La defensa dice que se ha hecho todo mal

Por su parte, desde la defensa, el abogado Enrique Botella, comenzó diciendo que desde las acusaciones "solo se han hecho conjeturas y especulaciones y no hay ninguna prueba objetiva en contra de Guillermo. "La Justicia es para todos y para él también", ha dicho. La defensa se ha referido también al mensaje en el que la víctima pide ayuda a una amiga y concluyó que este no supone el inicio de la agresión, como sostienen las acusaciones, sino que "se envía cuando están agrediendo a Guillermo". "Ojalá que tuviera memoria para decir lo que ocurrió esa noche", recalcó, incidiendo en que mientras la víctima recibía las últimas puñaladas, Guillermo ya había saltado por la ventana. Las acusaciones dicen que la víctima quedó desangrándose en el cuarto de baño, mientras su agresor se tiró por la ventana.

La defensa muy crítica con la investigación policial incidiendo en que "se ha hecho todo mal y no se ha respetado ni un solo protocolo. Las acusaciones nos hablan de una investigación modélica y no han sido capaces de encontrar huellas en lugar donde debería haberlas". Frente a esto, incidió en que "a la defensa se nos han puesto todos los palos en las ruedas posibles, cuando hemos tratado de investigar algo". El letrado cuestionó el hecho de que el juzgado autorizara la incineración de la víctima cuando ellos no se habían personado, cerrando la puerta a la posibilidad de una segunda autopsia. Otras deficiencias denunciadas son supuestos errores en la cadena de custodia con la ropa del acusado o los restos de ADN y de cabellos en las manos de la víctima que no se analizaron. Botella insistió en la presencia de una tercera persona en la casa esa noche y que no se ha investigado porque la Policía concluyó desde el primer momento que Guillermo era el culpable y se cerró a cualquier otra línea de investigación.

La defensa apoya la presencia de la tercera persona en un mensaje que la víctima puso al acusado esa noche avisándole que iba a ir a la casa acompañado de un amigo. Las acusaciones cuestionan esos mensajes del acusado aportados por la defensa e inciden en que la víctima los mandó para hacerle creer que no iba sola. Sin embargo, la defensa señaló que ni siquiera la Policía ha investigado el teléfono de la víctima en esta causa.

Al término de los informes, el magistrado que preside el jurado, Francisco Pastor, ha preguntado al acusado si quería ejercer su derecho de última palabra, algo a lo que este ha renunciado. En todo momento ha optado por el silencio alegando sus problemas de memoria por el golpe.