Un acusado admite que intentó matar a un taxista en Elda

Un acusado de intentar asesinar a un taxista en Elda se ha declarado culpable de los hechos y será condenado a cinco años de prisión, que se cumplirán en un psiquiátrico penitenciario. El acusado padece un trastorno y, en el momento de los hechos, padecía alucinaciones y alteraciones de la percepción. Desde que ocurrieron los hechos, el acusado se encuentra en prisión desde que se produjo el ataque en septiembre de 2023. El acusado intentó degollar al taxista en un primer lugar y después trató de atropellarle. Un hecho que causó una indignación entre el colectivo de los taxistas. Este martes en la Audiencia Provincial ha protagonizado un nuevo incidente mientras se encontraba en los calabozos, al comenzar a gritar y golpear la puerta a patadas y puñetazos.

La Fiscalía solicitaba de forma inicial cinco años y medio de prisión por un delito de tentativa de asesinato para el que apreciaba la eximente incompleta de alteración psíquica. Tras el acuerdo negociado entre el Ministerio Público, el abogado Pedro García Galvañ, que ejerce la acusación en nombre del taxista, y la defensa, la pena se ha quedado en cinco años de prisión. Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde cuando el procesado se subió al coche y le indicó el destino al conductor. En un momento de la carrera, cuando se encontraban en un camino apartado de tierra, el procesado atacó por sorpresa al chófer y le pasó un instrumento cortante por la cara y por el cuello, lo que le provocó un sangrado abundante. El taxista salió del vehículo con la intención de escapar y se puso al volante y atropelló a la víctima. El herido sobrevivió al ataque y tardó 462 días en sanar de las lesiones que sufrió.