El jurado declara culpable por unanimidad al asesino de Dori en Alcoy

Un jurado ha declarado culpable de asesinato por unanimidad a Guillermo V. M. por matar a puñaladas a su novia en Alcoy en octubre de 2022. El tribunal popular ha emitido su veredicto al filo de las 20.30 horas en la Audiencia de Alicante tras más de siete horas de deliberación. La resolución considera probado que el acusado asesinó a Dori, de 27 años de edad, sin que esta tuviera posibilidad de defenderse y que además se ensañó con ella, causándole un sufrimiento innecesario. El jurado, en cambio, no ha considerado probado otros delitos que se imputaban al acusado, como el maltrato habitual o las amenazas a la víctima. La Fiscalía y las acusaciones, a la vista del veredicto, han reclamado 23 años de prisión; mientras que desde la defensa se han pedido que las penas se impongan en su grado mínimo.

El jurado considera probado que la madrugada del 23 de octubre de 2022 el acusado atacó a su novia con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y le asestó más de 18 puñaladas cuando ambos se encontraban en el piso de esta en Alcoy. A continuación, el procesado trató que quitarse la vida arrojándose por una ventana de la vivienda desde un quinto piso cayendo sobre un tejado de uralita del patio de luces del inmueble. Los gritos en la vivienda y la violencia de la caída despertaron a los vecinos, que avisaron a Emergencias. El acusado alegaba que sufría amnesia tras la caída y no recordaba nada sobre los hechos, motivo por el que se había acogido a su derecho a no declarar y ha guardado silencio durante todo el proceso. La defensa apuntaba a la presencia de una tercera persona desconocida en la vivienda que, según sus tesis, habría sido el verdadero asesino. Así, según la defensa, Guillermo se habría arrojado por la ventana tratando de huir de esta persona. El veredicto del jurado concluye que no hay pruebas de que esta noche en la casa hubiera otra persona, además del agresor y su víctima.

Solo dos personas en la casa

Según los razonamientos del jurado, los restos de ADN localizados por la Policía en la vivienda corresponden tanto al acusado como a la mujer asesinada. En este sentido, en el arma del crimen se encontraron restos de sangre de los dos; mientras que en el pantalón de Guillermo se recogieron restos de sangre de Dori. También subraya el veredicto la presencia de material genético del acusado bajo las uñas de Dori. Una transferencia que, para los miembros del jurado, llegó cuando la víctima habría estado tratando de defenderse. El veredicto destaca que solamente había un juego de llaves de la vivienda, que además estaba en el pantalón del acusado, para concluir que en la casa no había nadie más. También se refieren los miembros del tribunal popular al audio de WhatsApp enviado por la víctima al filo de las dos de la madrugada a una amiga para pedir ayuda: "Tata, está con un cuchillo, llama a la Policía, por favor". Un mensaje que, según argumentan, se remitió en el momento en que comenzó la agresión. Los jurados han analizado también los otros mensajes enviados por la víctima a su amiga y en todos ellos habla de Guillermo. Una circunstancia que les lleva a concluir de que en ese último audio la persona a la que se refiere Dori que lleva un cuchillo es el propio Guillermo.

El jurado señaló que la víctima no tuvo ocasión de defenderse, ni de repeler el ataque con el cuchillo, que se produjo de manera repentina. Tan solo intentó frenarle tratando de agarrar la hoja del cuchillo con sus propias manos. Para el jurado, el acusado prolongó el sufrimiento de la víctima manera innecesaria, asestándole un número desproporcionado de cuchilladas. La portavoz del jurado ha subrayado al leer el veredicto que hasta trató de desfigurar su rostro acuchillándole en él. El jurado ve probado el carácter celoso y posesivo del acusado, para lo que se apoyan en el hecho de que en los meses en los que habían dejado la relación, Guillermo recriminó a Dori que hubiera estado haciendo top less en la playa. También recuerdan que antes de tirarse por la ventana, el acusado dijo a Dori "hija de puta, mira la que has liado", como si estuviera culpándola a ella de la agresión que acababa de cometer. Estas circunstancias determinarían la aplicación de la agravante por discriminación de género.

Absuelto de otros delitos

En cambio, el jurado no ha considerado probados otros delitos que se le imputaban al acusado. El primero de ellos es el de maltrato habitual, por el que solo acusaba una de las acusaciones particulares. Según el veredicto, no hay pruebas de agresión alguna en los dos incidentes que habían motivado esta acusación. Uno de ellos, una discusión en la vía pública en mayo de 2022 en Alcoy que motivó que un vecino llamara a la Policía. El jurado concluye que lo único que se puede determinar es que ese día hubo una discusión pero no una agresión. Del mismo modo, una semana antes del crimen, tras una discusión en una discoteca en la Playa de San Juan, la víctima contó a dos de sus amigos que el acusado le había puesto un cuchillo en el cuello y le había amenazado con matarla y luego suicidarse él. Sin embargo, el tribunal popular concluye que no hay más pruebas de lo ocurrido que lo que la víctima contó a sus amigos y que ninguno de ellos vio lo que ocurrió realmente esa noche.

El jurado se ha mostrado contrario al indulto o a la suspensión de la pena del acusado.

Desde la defensa, el abogado Enrique Botella anticipó un eventual recurso del futuro fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Entre otros motivos se avanzó el hecho de que no se hayan dejado introducir en el objeto del veredicto los hechos favorables al acusado. También criticó que se le hayan denegado pruebas que eran vitales para su defensa, entre ellas un informe pericial que ponía de manifiesto todos los errores que, a su juicio, había cometido la investigación. En los próximos días, el magistrado dictará la sentencia que impondrá las penas en función de los hechos que el jurado ha considerado probados.