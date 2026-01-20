Seis años de cárcel por abusar de una menor en un parque de Novelda

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años de prisión a un joven acusado de agredir sexualmente a una menor en un parque de Novelda, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos ocurrieron cuando la víctima, de doce años de edad, se encontraba con unas amigas en el recinto, situado en las inmediaciones de una discoteca de la localidad. El acusado, que contaba con 19 años, se acercó al grupo y pidió a la menor que le diera un beso, según declara probado el fallo. A continuación, el joven la cogió de la mano y la condujo hacia un descampado. Allí continuaron besándose, hasta que el procesado comenzó a tocar sus partes íntimas a la joven y a quitarle la ropa. Momento en que dejó de ser una relación consentida, porque ella le dijo que no quería continuar y le pedía que la dejara irse. Sin embargo, el procesado logró bajar los pantalones y las bragas de la menor e incluso la penetró vaginalmente, mientras la cogía de la cintura.

El procesado había negado los hechos, señalando que los dos estuvieron besándose en el descampado de manera consentida. Sin embargo, negó haber tratado de penetrarla, Según su versión, la joven dijo que se quería ir y, de repente apareció otro chico acercándose hacia ellos. De acuerdo con esta versión, el acusado se marchó porque se asustó y no sabía quién era.

Declaración de la víctima

Un testimonio que desmintió la víctima. La sala considera que aunque esta fue poco precisa en su relato, sí que había datos que corroboraban su versión. Entre ellos, el parte médico que sí reflejaba las lesiones en la zona vaginal. El tribunal destaca que durante el interrogatorio al fiscal le costó obtener un relato completo, algo que la sentencia incide en que puede ser por vergüenza. Aunque la joven no da datos exactos de cómo se produjo la agresión sexual, los jueces subrayan que ha sido persistente en señalar que, aunque decía a su agresor que no quería nada más, le bajó el pantalón y las bragas y la penetró. A continuación se acercó un amigo preguntando al acusado qué hacía con una menor y este se asustó y se marchó.

El fallo le impone seis años de cárcel por agresión sexual, además de otros cinco años de libertad vigilada, así como diez años de orden de alejamiento. También se establece una indemnización a la víctima de 8.200 euros por los daños morales y las lesiones causadas.