Indultan a una mujer de Alicante condenada a tres años por tráfico de drogas

Una mujer de 65 años condenada por la Audiencia de Alicante a una pena de tres años por tráfico de drogas no tendrá que entrar en prisión para cumplir la condena al haber sido indultada por el Gobierno. La Sección Tercera de la Audiencia ha acordado este mes de enero dejar en suspenso la ejecución de la pena de libertad de la acusada, defendida por el abogado Aitor Esteban Gallastegui.

La mujer, que carecía de antecedentes penales cuando fue enjuiciada, fue condenada en 2021 junto a su hijo a sendas penas de tres años de cárcel y el pasado 24 de noviembre, día de Nochebuena, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes publicó en el BOE un decreto por el que se indulta a la vecina de Alicante y le conmuta la pena de prisión por otra de dos años a condición de que no vuelva a delinquir durante un plazo de tres años.

Auto de suspensión

El mismo tribunal que dictó la sentencia condenatoria notificó el pasado 14 de enero un auto en el que se acordaba la suspensión de la ejecución de la pena en los términos recogidos en el real decreto del Gobierno. En la solicitud de indulto, el abogado defensor alegó, entre otros motivos, la edad de la procesada y que la madre se vio abocada al delito por los problemas de drogadicción de su hijo.

La sentencia condenatoria declaró como hechos probados que la acusada y su hijo estuvieron distribuyendo cocaína al menudeo. El fallo centra toda la acusación en el hijo como principal protagonista del trapicheo de drogas, el cual trató de exculpar a su madre en el juicio.

Aunque el tribunal reconoce que no se pudo vincular a la madre con ningún acto de venta de sustancia estupefaciente, señala que la droga y los útiles para traficar fueron intervenidos en el domicilio materno y no en casa del hijo, a quien acompañó su madre en el coche cuando realizó varias transacciones de sustancias estupefacientes.

Depósito de cocaína

La vivienda de la madre se encontraba en un inmueble del barrio de La Florida y era utilizada como depósito de sustancias estupefacientes, especialmente cocaína, que luego eran vendidas al menudeo a terceras personas, según la sentencia.

Noticias relacionadas

La mujer ahora indultada y su hijo fueron detenidos en abril de 2019 y la Policía Nacional intervino en casa de ella unos 60 gramos de cocaína de una elevada pureza, más del 85%, 3.185 euros en efectivos, una báscula y otros útiles para la venta de droga al menudeo.