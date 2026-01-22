Un juzgado de Alicante abre otra investigación a la cúpula de la Federación de Taekwondo por fraude

Un juzgado de Alicante ha abierto una nueva investigación penal contra la cúpula de la Federación Española de Taekwondo por un presunto fraude en las subvenciones percibidas por la entidad. Estas pesquisas se suman a la otra causa abierta en su día por otro juzgado por hechos similares y que se encuentra en estos momentos pendiente de juicio en la Audiencia Provincial. En aquella causa se les acusaba de haber desviado cerca de 700.000 euros procedentes de estas ayudas entre 2009 y 2016. Según fuentes consultadas por este diario, la apertura de estas nuevas diligencias obedece a que las presuntas irregularidades denunciadas entonces no se habrían detenido, sino que habrían continuado durante todo este tiempo. Las investigaciones se tramitan en juzgados de Alicante debido a que en esta ciudad se encuentra la sede de la Federación Española de Taekwondo.

Entre los investigados se encuentran el presidente de la Federación, Jesús Castellanos Pueblas; el secretario general, José María Pujadas Fernández; el exgerente, Miguel Pérez Otín; y la actual gerente, Alicia Sancho Carbonell, por la presunta comisión de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito de fraude de subvenciones y ayudas. La causa se ha iniciado tras la denuncia presentada por el presidente de un club de taekwondo de Castellón, Eugenio Granjo, ante la Fiscalía Anticorrupción, al detectarse al hilo de la anterior investigación que las supuestas prácticas irregulares ya investigadas podrían haberse prolongado en el tiempo más allá del periodo analizado en aquella causa.

Granjo también fue el denunciante en la primera investigación, instruida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, centrada en el periodo comprendido entre 2009 y 2016 y cuyo juicio está previsto que se celebre a lo largo de este 2026 ante la Audiencia Provincial. En ese procedimiento, la Fiscalía solicita penas que suman diez años y medio de prisión para Castellanos, a quien considera autor de un delito continuado de fraude de subvenciones y ayudas en concurso con uno de falsedad documental y dos de administración desleal, uno de ellos en concurso con apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Según el escrito de acusación, el desvío de fondos públicos alcanzaría cerca de 700.000 euros procedentes de subvenciones del Consejo Superior de Deportes (CSD).

También se solicitan las mismas penas para el exgerente Otín y para Pujadas, actual secretario general de la RFET, mientras que para la gerente Alicia Sancho se piden dos años de prisión por dos delitos de administración desleal, uno de ellos en concurso con apropiación indebida y falsedad. El quinto acusado en aquella causa es el expresidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, Victorino Pizarro, para quien se solicita un año y nueve meses de prisión.

La Fiscalía sostiene que la cúpula directiva de la RFET alteró sistemáticamente la contabilidad para justificar ante el CSD gastos que no se correspondían con las competiciones subvencionadas, presentó documentación duplicada ante distintos organismos financiadores y realizó trasvases de fondos sin autorización, además de justificar pagos que no llegaron a materializarse. Entre los ejemplos recogidos en el escrito figuran dobles justificaciones de gastos de alojamiento en competiciones internacionales, facturas que encubrían viajes privados y la utilización de facturación simulada para abonar retribuciones periódicas.

Según Anticorrupción, estas actuaciones se realizaron “en beneficio económico propio y de terceros”, causando un perjuicio patrimonial tanto al Consejo Superior de Deportes como a la propia Real Federación Española de Taekwondo. Además de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama indemnizaciones que rondan los 700.000 euros al CSD y cerca de 400.000 euros a la RFET, además de multas, inhabilitaciones y responsabilidades civiles subsidiarias. El juzgado pidió fianzas cercanas a 1,4 millones de euros a los acusados.

La nueva investigación abierta ahora por el Juzgado de Instrucción número 9 se apoya en la detección de hechos presuntamente similares cometidos con posterioridad a 2016, lo que ha motivado la incoación de un segundo procedimiento penal para esclarecer si las irregularidades continuaron tras el inicio de la primera causa judicial. Por el momento, ya han prestado declaración en calidad de investigados tanto el presidente de la Federación como la gerente. Paralelamente, se está a la espera del desenlace de la causa pendiente de juicio en la Audiencia Provincial.

Personación de la Federación Valenciana

Tras conocerse la apertura de esta nueva investigación, la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) se ha personado como acusación particular, al considerar que los hechos investigados "afectan gravemente a la integridad institucional" del taekwondo. La junta directiva adoptó la medida por mayoría absoluta y reiteró su compromiso con los principios de transparencia, buen gobierno y tolerancia cero frente a la corrupción.

La FTCV recordó además que solicitó en dos ocasiones, en mayo y noviembre de 2025, la suspensión cautelar de los investigados al Consejo Superior de Deportes, sin haber obtenido hasta la fecha una respuesta efectiva, una actuación que considera incompatible con la exigencia de rigor y ejemplaridad que debe presidir la gestión deportiva. Por este ha reiterado que cumpla de manera efectiva con las funciones que le atribuye la Ley del Deporte.