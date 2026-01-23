El ICALI reafirma su compromiso con la cultura del acuerdo en el Día Europeo de la Mediación

Antes de acudir a los tribunales, intentar un acuerdo. Ese es el nuevo escenario que plantea la Ley de Eficiencia de la Justicia y sobre el que ha pivotado el amplio programa de actos organizado esta semana por el Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) con motivo del Día Europeo de la Mediación. Jornadas, conferencias, exposiciones y actividades culturales han servido para reivindicar la mediación como una herramienta clave para descongestionar los juzgados y avanzar hacia una justicia más cercana, ágil y participativa.

El ICALI, junto a la Sección de Mediación y Medios Adecuados para la Solución de Conflictos (MASC) y el Instituto de Mediación del ICALI (IMICALI), ha reunido a lo largo de esta semana a profesionales del ámbito jurídico, formativo e institucional para poner de relieve la consolidación de la mediación como vía alternativa de resolución de conflictos, así como los retos que plantea su implantación efectiva en la Comunidad Valenciana.

El acto central tuvo lugar el miércoles con la conferencia institucional «La mediación y los MASC en la Comunidad Valenciana», impartida por el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, Francisco Javier Soler Flores. El encuentro estuvo presidido por el decano del ICALI, Ignacio Gally Muñoz, acompañado por el diputado segundo del Colegio y consejero del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, Miguel Ángel Martínez Martínez.

Durante su intervención, Soler Flores defendió la necesidad de extender “la cultura de la paz y del acuerdo en todos los niveles” y avanzó como próximos retos el desarrollo normativo que regule el trabajo en mediación mediante el registro de mediadores, la homologación de la formación y la creación de un sello de calidad que certifique dicha preparación profesional.

Asimismo, anunció que la Conselleria trabaja para impulsar y consolidar los servicios de Mediaprop, con el objetivo de facilitar el acceso a la mediación a las personas beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita, permitiéndoles cumplir con el requisito de procedibilidad que establece la Ley de Eficiencia, que obliga a acudir previamente a un método alternativo de solución de controversias antes de interponer una demanda.

Otra de las cuestiones abordadas fue la retribución del trabajo del mediador o conciliador en los asuntos derivados de la justicia gratuita, una figura no contemplada expresamente en la normativa. En este punto, el director general recordó las limitaciones presupuestarias de la Comunitat Valenciana y señaló que una posible solución podría articularse a través del propio servicio de Mediaprop, financiado mediante subvenciones autonómicas a los ayuntamientos adheridos.

Por su parte, tanto el decano como el diputado segundo del ICALI subrayaron la labor que el Colegio viene desarrollando desde hace más de una década para promover la mediación, destacando el incremento del interés ciudadano por esta herramienta tras la entrada en vigor de la nueva ley.

Investigación, creatividad y cine para promover la cultura del acuerdo

El programa se inició el lunes con la jornada «Voces e imágenes para el acuerdo», que incluyó la exposición de trabajos de investigación elaborados por el alumnado del curso de Mediación Familiar, centrados en conflictos sucesorios, ruptura de pareja, gestión emocional, inmigración o mediación como instrumento de inclusión social.

Ese mismo día se inauguró la exposición del I Concurso de Carteles «Mediación: otra mirada», cuyo primer premio fue para Nuria Mª Calvo Boizas, el segundo para Gloria Calderón Duque y el tercero para Catalina Alcázar Soto. La muestra, que reúne propuestas de marcado carácter innovador, puede visitarse en la sede colegial de Alicante, en el hall de la tercera planta.

Las actividades concluyeron el martes con un cinefórum en torno a la obra «Doce hombres sin piedad», de Estudio 1 de RTVE, una sesión orientada a la reflexión colectiva sobre la toma de decisiones, el diálogo, la escucha activa y la gestión del conflicto. Tras la proyección, los asistentes participaron en un debate abierto sobre los paralelismos entre la trama y los procesos de mediación, así como sobre la importancia de la comunicación no verbal en la resolución de controversias.