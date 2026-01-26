El Gobierno creará 22 plazas de jueces en la provincia de Alicante

El Gobierno creará 22 nuevas plazas judiciales en la provincia de Alicante de las 58 que se ubicarán en la Comunidad Valenciana en 2026, ha informado el Ministerio de Justicia. La medida se adopta para reforzar los Tribunales de Instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia. Desde el Gobierno se destacó que se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de su historia. "Con este incremento se crearán en un solo ejercicio más plazas que en toda la última década, en la que se habilitaron 65 en total", destacó el Ejecutivo. En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país.

Se trata de una medida derivada de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, con la que se pretende convertir esta Administración en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados unipersonales y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

Este nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de habilitar un juzgado completo, con un coste aproximado de 100.000 euros, frente a los cerca de 500.000 euros que suponía la creación de un juzgado tradicional. De este modo, la implantación de las 500 nuevas unidades judiciales previstas para 2026 tendrá un coste total de 55,7 millones de euros, frente a los 260 millones que habría supuesto con el sistema anterior.

En la Audiencia Provincial de Alicante se crearán cuatro plazas de magistrado: una en la Sección Quinta (civil), otra en la Sección Sexta (civil) y dos en la Sección Primera (penal), especializada en violencia de género.

En cuanto a los tribunales de instancia, se habilitarán 14 nuevas plazas en la jurisdicción civil, distribuidas del siguiente modo: cinco en Alicante, cuatro en Elche, dos en Torrevieja, y una en Benidorm, Dénia y Orihuela, respectivamente. A estas se suman cuatro nuevas plazas en la jurisdicción social, con dos refuerzos en Alicante y otros dos en Elche, lo que permitirá aliviar la elevada carga de trabajo que soportan estos órganos.

El presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, mostró su satisfacción por el hecho de que el reparto de plazas se ajustaba a lo que se había venido reivindicando desde la judicatura alicantina. Las unidades aprobadas se destinan a las jurisdicciones más colapsadas en estos momentos. Por el momento no se aprueban nuevas plazas para Violencia sobre la Mujer, ya que al final del pasado año 2025 ya se crearon dos en Alicante y en Benidorm.

La planta judicial valenciana crece casi un 10% en un año

En el conjunto de la Comunidad, la planta judicial se ampliará un 9,7% en solo un año. De las 58 nuevas plazas, 46 se destinarán a tribunales de instancia, 10 a audiencias provinciales y dos al Tribunal Superior de Justicia. Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 85 para órganos colegiados como audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, y 50 serán plazas de adscripción territorial, con movilidad en función de la carga de trabajo. La planta judicial estatal, que cuenta actualmente con 5.876 plazas, crecerá así un 8,5% en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad, la población y los informes del Consejo General del Poder Judicial, así como las propuestas de las comunidades autónomas y los tribunales superiores de justicia.

Además de estas 500 plazas, continúa su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, lo que supondrá un incremento del 42,5%, también sin precedentes.

El Ministerio, además, ha reforzado recientemente los cuerpos de gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.