La denunciante de una violación grupal en Novelda: "Me sentía como un agujero"

"Me sentía como un agujero". De esta expresiva manera se ha referido la denunciante de una violación grupal en Novelda durante el juicio por estos hechos que habrían ocurrido durante la Nochevieja de 2019. La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a los tres acusados de la presunta agresión, que han negado los hechos y han sostenido que ni siquiera conocen a la víctima. La declaración de los tres fue muy breve apenas cinco minutos. Todos ellos se acogieron a su derecho a responder solo a las preguntas de sus defensas. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos penas que suman hasta 21 años de cárcel, ya que se les acusa tanto de su propia violación como la de los otros dos. La joven asegura que mientras ella estaba en el baño en la vivienda de uno de ellos, fueron entrando por turnos y la penetraron. Los hechos se denunciaron cuatro años después, en junio de 2023, porque, según explicó la víctima, en un primer momento su intención era olvidar lo ocurrido y seguir con su vida. Con la negativa de los acusados a declarar, el testimonio de la víctima se convirtió en la principal prueba.

La víctima, que contaba con 16 años cuando ocurrieron los hechos, se encontraba la madrugada del 1 enero de 2019 celebrando el fin de año haciendo botellón con un grupo de amigos. Según explicó, se trata de una zona cercana a una discoteca en la que suelen coincidir grupos de jóvenes y en esa fiesta conoció a los acusados. "Me llegó a gustar físicamente uno de ellos, por lo que me quedé charlando hasta que me propusieron ir a seguir bebiendo a la casa de uno", explicó. Uno de sus amigos le advirtió que estaba muy borracha y le recomendó que no se marchara, sin embargo, no le hizo caso y se marchó. Este amigo identificó a los acusados como las personas con las que ella se fue aquella noche.

"Nada más entrar en la casa, su actitud cambió completamente. Su tono era más agresivo y ya no se reían conmigo, se reían de mi", dijo la víctima refiriéndose a sus agresores. En la vivienda, la llevaron a una habitación y la emplazaron a que se quitara la ropa. "Me dieron una toalla sucia para que me cubriera y me mandaron al cuarto de baño", explicó. Una vez allí, entraron de uno en uno y la penetraron vaginalmente. "Estaba bloqueada, no sabía qué hacer, no cómo había llegado a ese extremo", aseguró

Según su testimonio, ellos ni siquiera le preguntaron si quería o no tener relaciones. "Yo no había ido a la casa para eso", dijo. Según su relato, cuando entró el tercero, en un momento dado le preguntó si se encontraba bien y ella le respondió que no. En ese momento, los acusados pararon y le dijeron que se marchara de la casa. La joven aseguró que no quiso contar nada a nadie de lo ocurrido esa noche y solo se lo mencionó a su mejor amiga a los pocos días, aunque sin darle detalles sobre lo que había pasado. Sus amigas le animaban a que fuera a denunciar, pero ella no quería hacerlo y quería continuar con su vida. Antes de estos hechos, la joven ya estaba recibiendo tratamiento psicológico por otros problemas de salud mental (entre los 12 y los 18 años) pero ella no quiso contar nada al psicólogo sobre la agresión "porque no me sentía respaldada".

Esto cambió una noche en el que la víctima se encontró por la calle con uno de los acusados en junio de 2023. "Se puso a gritarme y a amenazarme. Yo no entendía por qué tenía que aguantar eso, yo no había hecho nada", aseveró. Fue al cuartel de la Guardia Civil y presentó la denuncia. "No sabía sus nombres, pero les conocía del pueblo. Sabía sus motes y cuáles eran sus cuentas de Instagram", explicó. Los datos que dio sobre ellos, permitió a los agentes identificarlos y proceder a su detención.

Intimidación ambiental

Tanto la Fiscalía, como la acusación particular han pedido la condena a los acusados por las tres violaciones. El Ministerio Público incidió en que aunque los acusados no ejercieron actos de violencia sobre la víctima, existía una intimidación ambiental. Ella estaba sola encerrada en un habitáculo de reducidas dimensiones, desnuda y con tres personas. Para la Fiscalía, los acusados habían quedado plenamente identificados por la víctima, hasta el punto de que la Guardia Civil pudo localizarlos con los datos que ella les dio. Asimismo, uno de sus amigos vio les identificó como las personas con las que ella se marchó.

La acusación particular, ejercida en nombre de la víctima por el abogado Alejandro Rodríguez Vidal, subrayó que no había ánimos espurios por parte de la joven a la hora de presentar la denuncia, ya que no se conocían de nada antes de los hechos. El letrado, que se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, ha incidido en que hay corroboraciones periféricas en el relato de la joven. También subrayó que aunque la denuncia se presentara de manera tardía, eso no impedía valorarla.

Desde la defensa, los letrados reclamaron la libre absolución por falta de pruebas de la agresión sexual. La letrada Nuria García, que defiende a uno de los acusados, subrayó el hecho de que un hecho tan traumático como una triple agresión sexual no hubiera causado secuelas psicológicas a la víctima, La joven estaba en tratamiento por un trastorno límite de la personalidad y, según la abogada, los psicólogos no apreciaron que el estado de la víctima empeorara. Desde la otra defensa, Martín Hernández, también se subrayó que no había habido secuelas, ni tratamiento por estos hechos. Pero que tampoco había indicios biológicos. "El relato necesita algo más para quedar probado y hay vacíos en su relato", dijo.