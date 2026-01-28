Los bancos no vieron nada irregular en las transferencias de 600.000 euros en dos años en el caso de geriátrico de Aspe

El juicio por el presunto desfalco en la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe continuó este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante con nuevas declaraciones que han añadido más piezas al complejo entramado económico que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Empleados de las entidades bancarias donde se gestionaban los fondos de una de las familias afectadas aseguraron que no apreciaron ninguna irregularidad en las transferencias de hasta 600.000 euros realizadas durante un periodo de dos años, cantidades que fueron ingresadas en las cuentas de la residencia. Estas nuevas declaraciones se suman a las prestadas en jornadas anteriores por trabajadores del centro y miembros de la nueva directiva que, para la Fiscalía dibujaron un escenario de absoluta falta de control: empleados sin contrato durante años, salarios abonados en efectivo y en negro, inexistencia de una contabilidad ordenada, uso de cuentas bancarias de residentes para sortear embargos y una gestión concentrada prácticamente en manos del expresidente y su tesorero, acusados por estos hechos.

Los trabajadores del banco explicaron que estos movimientos no levantaron alertas internas y que no detectaron anomalías en la operativa, pese al elevado volumen de las transferencias y el corto periodo transcurrido entre ellas. Dichos movimientos corresponden al caso más grave de la causa, el de un matrimonio octogenario con tres hijos con discapacidad, del que la acusación sostiene que los procesados se apropiaron de más de 600.000 euros. La defensa mantiene que se trató de una donación voluntaria, una versión que contrasta con los testimonios de la nueva directiva, que relataron que la mujer confesó antes de morir que sabía que el expresidente la estaba engañando, pero que seguía pagando por miedo a que expulsaran del centro a sus hijos.

En una de las sucursales se produjeron movimientos de hasta 335.000 euros entre el 3 de abril de 2009 y el 2 de septiembre de 2011 en más de una veintena de transferencias. El dinero fue a parar a las cuentas de la residencia, tras haber sido convencidos por el presidente de que se destinaría a las instalaciones. Otros 4.500 euros de otra entidad fueron ingresados en la cuenta de otra interna del centro, que además estaba controlada por uno de los dos acusados.

La Fiscalía incide en que, incluso después de la muerte del matrimonio, sus hijos continuaron pagando la estancia en la residencia: desde 2016 abonaban hasta 1.500 euros al mes, cantidad que se fue ajustando al IPC hasta alcanzar 1.860 euros, sin que existieran compensaciones por las sumas entregadas anteriormente.

Obras de ampliación

A lo largo de estas sesiones ha declarado el constructor que ejecutó las obras de ampliación y reforma del geriátrico, uno de los pilares sobre los que los acusados sostienen que el colapso económico del centro se debió al elevado coste de los trabajos. El testigo explicó que, además de las actuaciones en la residencia, también realizó obras en una finca vinculada al entorno familiar del expresidente del consejo rector. En concreto, detalló que se trató de la construcción de un muro en una finca del padre del acusado y de unos vestuarios, trabajos que fueron abonados en efectivo. El acusado ha desvinculado estas obras de las realizadas en la residencia, justificando que se trataba de una de las principales constructoras del municipio.

El constructor señaló además que el reconocimiento de deuda por importe de 413.000 euros firmado en 2008, la única documentación existente en la causa sobre el coste de las obras, correspondía a las cantidades pendientes de pago una vez finalizados los trabajos. Según los acusados, las obras se desarrollaron entre 2000 y 2005 y las cifraron en más de tres millones de euros. Esta falta de certificaciones y facturas es uno de los elementos que la Fiscalía y los peritos del Colegio de Economistas consideran clave para sostener la existencia de graves irregularidades contables y un manejo opaco de grandes sumas de dinero en efectivo.

El perito responsable del informe económico declarará este jueves. El coste de estas obras y el pago de los sueldos en dinero negro del personal son, según los acusados, las principales causas del déficit del asilo. Durante estos días han declarado más de una veintena de empleados, quienes han corroborado los cobros en efectivo y sostuvieron que ellos no percibieron los supuestos complementos salariales que aparecen en las cuentas: “Era el dinero de la nómina”, coincidieron.

Otra de las declaraciones relevantes fue la de una religiosa de la orden de las carmelitas, que gestionó la residencia hasta 2005, antes del periodo investigado. La monja explicó que la congregación abandonó la dirección del centro debido a las continuas tensiones con el presidente del consejo rector, quien les hacía firmar cheques en blanco, una práctica que calificó de inaceptable y que motivó finalmente la salida de las religiosas de la gestión del asilo.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que entre 2006 y 2011 los dos acusados se apropiaron de al menos 1,8 millones de euros procedentes tanto de los fondos de la residencia; además de otras cantidades procedentes del patrimonio de varios internos, muchos de ellos en situación de especial vulnerabilidad. Por estos hechos reclama once años de prisión para el expresidente y siete para el tesorero por delitos de administración desleal y estafa.