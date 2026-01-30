Cálido homenaje en Alicante al teniente fiscal Juan Carlos Carranza tras su jubilación

Cerca de 150 personas han arropado este viernes al hasta ahora teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Carranza, en una comida homenaje celebrada en el Club de Regatas con motivo de su jubilación después de más de 42 años de servicio en la Fiscalía.

Una gran cantidad de fiscales, magistrados y funcionarios, así como amigos y los decanos de la Abogacía y la Procura se han sumado a la despedida de Juan Carlos Carranza, quien no ha podido evitar la emoción durante su intervención, un discurso en el que ha repasado su vida desde su infancia hasta su traslado a Alicante, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Los familiares de Juan Carlos Carranza no han querido perderse tampoco este cálido homenaje, entre ellos su madre, su hermana María del Carmen y su hermano Francisco Javier, actual presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Homenaje en Alicante al teniente fiscal Juan Carlos Carranza tras su jubilación / Jose Navarro

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, no ha escatimado elogios hacia Carranza por su humanidad y conocimientos jurídicos y le ha anunciado la aprobación este viernes por el Consejo Fiscal de una mención extraordinaria por su trayectoria profesional, que se suma a la Cruz de San Raimundo, que ya recibió en 2013 de manos del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón, también ha intervenido para destacar la figura de Juan Carlos Carranza como una persona "seria, formal y rigurosa". En términos similares se ha pronunciado el decano del Colegio de la Abogacía, Ignacio Gally, que también ha hablado en nombre de la decana del Colegio de Procuradores, Pilar Fuentes, presente también en el homenaje.