"El reto pendiente del Tribunal Constitucional es mejorar los tiempos de respuesta"

La expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha sido homenajeada esta semana por la Universidad de Alicante, donde ha sido investida doctora honoris causa en un acto solemne celebrado en la Facultad de Derecho. No es ajena a la ciudad: pasó aquí los primeros años de su infancia, tras el destino de su padre como registrador de la propiedad. Primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, cargo que ocupó entre 2004 y 2010, Casas reflexiona en esta entrevista sobre la situación de la Justicia, el papel de la mujer en la judicatura, la polarización política y los retos pendientes del máximo intérprete de la Constitución.

Pregunta; ¿Qué supone para usted esta distinción de ser nombrada doctora honoris causa de la Universidad de Alicante?

Respuesta: Es el máximo reconocimiento en una carrera de investigación y docencia universitaria y, por tanto, para mí es un honor inmenso. Es un reconocimiento que considero inmerecido y, al mismo tiempo, absolutamente impagable. Tengo un sentimiento de gratitud enorme hacia la Universidad de Alicante por concederme este doctorado honoris causa.

P.: Como primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional rompió un techo de cristal. ¿Cómo ve hoy ese techo dentro de la judicatura? ¿Sigue existiendo?

R.: Creo que ese techo es todavía muy potente. Existe una tendencia y un intento de romperlo, pero sigue ahí. En la Justicia observamos una feminización creciente en el acceso y en las funciones de las instancias inferiores e intermedias, pero también una clara resistencia al acceso de las mujeres a los órganos superiores y, especialmente, a los puestos de dirección. Aunque en septiembre de 2024 se produjo un hecho histórico con la elección de la primera presidenta del Tribunal Supremo tras más de 200 años, ninguna mujer ha presidido aún la Audiencia Nacional y son muy pocas las que ocupan presidencias en los Tribunales Superiores de Justicia. Más del 57 % de quienes acceden a la carrera judicial son mujeres, pero el techo de cristal sigue ahí.

P.: Como magistrada del Tribunal Constitucional dictó sentencias pioneras en materia de conciliación e igualdad. ¿Cómo pueden mantenerse hoy esos avances?

R.: Todas las formas de trabajo pueden generar una sobrecarga para la mujer si sigue recayendo sobre ella la responsabilidad principal del cuidado familiar y no existe una corresponsabilidad real. Los derechos de conciliación son un avance enorme de la humanidad, pero seguimos asistiendo a un ejercicio feminizado de esos derechos. No basta con reconocerlos legalmente. Son necesarias políticas públicas eficaces que impulsen la corresponsabilidad y eviten que el ejercicio de esos derechos penalice la carrera profesional de las mujeres, especialmente en trayectorias que exigen continuidad para progresar. Mientras no exista una corresponsabilidad real, es imprescindible que las interrupciones derivadas del cuidado no se traduzcan en un freno profesional para las mujeres.

P. : ¿Cree que en el clima actual la credibilidad de la Justicia está en entredicho?

R.: Parto de un principio claro: la independencia de la Justicia radica en su sumisión al imperio de la ley. Es cierto que existe un gran ruido político, que tiene como base el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ha generado una percepción de politización. Pero el ejercicio de la función jurisdiccional sigue estando sometido a la aplicación del ordenamiento jurídico, y ahí se asienta la verdadera independencia judicial. Es un elemento estructural esencial del Estado de Derecho.

Maria Emilia Casas considera que el ruido en torno a la Justicia ha venido del bloqueo en el CGPJ. / HECTOR FUENTES

P.: ¿Puede el Tribunal Constitucional mitigar la polarización política y social que rodea algunas de sus resoluciones?

R.: No le corresponde al Tribunal Constitucional mitigar la polarización. Esa responsabilidad es de quienes la generan. El TC no crea politización: ejerce sus funciones constitucionales y habla exclusivamente a través de sus resoluciones. Estas están sometidas a la crítica del propio tribunal, mediante los votos particulares; de la comunidad jurídica; de la sociedad; de los responsables políticos y, finalmente, del paso del tiempo. Pero todo ello debe hacerse desde el respeto institucional. Las descalificaciones y las acusaciones infundadas no tienen cabida en una sociedad democrática.

P.: Algunos sostienen que el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en una cuarta instancia judicial. ¿Qué opina?

R.: No lo creo. Los datos muestran una admisión muy baja de los recursos de amparo, especialmente desde la reforma de 2006, que introdujo el criterio de la especial trascendencia constitucional para poder admitirlos. Además, el Tribunal ha sido siempre extremadamente cuidadoso en preservar el carácter subsidiario del amparo, exigiendo el agotamiento previo de todas las vías judiciales ordinarias. El TC no actúa como una cuarta instancia, sino como un tribunal de garantías constitucionales.

P.: Vamos a un caso de Alicante, la sentencia que rechazó repetir el juicio de asesinato por el caso Sala generó una profunda división en el tribunal, con votos particulares muy contundentes. ¿Refuerzan estas discrepancias la desconfianza?

R.: Creo que los votos particulares refuerzan la salud democrática del sistema. La jurisdicción constitucional implica interpretación, y esta exige libertad de criterio e independencia judicial. Los votos particulares expresan el debate interno y la pluralidad interpretativa. En muchos casos han anticipado evoluciones futuras de la jurisprudencia. La sentencia no es solo de la mayoría, sino del tribunal en su conjunto, con sus discrepancias incluidas. Lejos de generar desconfianza, enriquecen la comprensión de la decisión.

P.: ¿Cuál es el gran reto pendiente del Tribunal Constitucional?

R.: El tiempo de respuesta, especialmente en el control de constitucionalidad de las leyes. Es crucial tanto en los recursos como en las cuestiones de inconstitucionalidad, ya que estas últimas paralizan procesos judiciales. Además, la Constitución apenas ha sido reformada, lo que otorga a la interpretación del TC un papel decisivo para adaptar el texto a los cambios sociales, tecnológicos, ambientales y europeos. Su función interpretativa es esencial para mantener viva la Constitución.

P.: ¿Ve riesgo de involución democrática en el actual contexto internacional?

R.: Estoy preocupada. Hemos comenzado 2026 con una incertidumbre geopolítica desconocida hasta ahora. Esto puede alterar equilibrios fundamentales y generar tensiones graves. Nuestra Constitución, junto con el derecho de la Unión Europea, debe actuar como garantía frente a cualquier involución. Es una norma sabia, fruto de un consenso básico, que protege la democracia, el pluralismo político y los derechos fundamentales.

P.: ¿Son muchas las presiones que recibe el Tribunal Constitucional?

R.: Durante mis años en el Tribunal nunca las sentí personalmente. Hoy existe una presión ambiental derivada de las acusaciones de politización, que considero indebida. La crítica fundada es necesaria y saludable, pero las descalificaciones infundadas erosionan la confianza ciudadana y dañan a la institución.

P.: ¿Observa una creciente tendencia a la crítica política de las resoluciones judiciales?

R.: Percibo una diferencia clara entre la crítica jurídica razonada, que es saludable, y las descalificaciones que se difunden en algunos ámbitos políticos y mediáticos. También quiero decir que todas las instancias de la función jurisdiccional, salvo la primera en determinados momentos, han atravesado fases de crítica intensa en algún periodo de su historia. Unas fundadas y otras no. Estas últimas generan desconfianza y dañan el consenso constitucional, que es el gran oxígeno de nuestra convivencia.

R. : ¿Ve posible una reforma constitucional en el actual clima de polarización?

R.: Hoy es prácticamente imposible. Pero los líderes políticos deberían reflexionar sobre la necesidad de recuperar consensos que permitan actualizar la Constitución. Han pasado casi 50 años, con solo tres reformas muy concretas, y los cambios sociales que se han producido son profundos. Conviene que de alguna manera los recoja, pero insisto en ya caben en ella porque son normas de consenso de apertura. La Constitución es una norma abierta, pero llegará un momento en que la reforma será imprescindible.