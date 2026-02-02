Más de dos años de cárcel por organizar una travesía en patera desde Argelia con seis inmigrantes a Alicante

La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años y medio de prisión a un hombre por organizar una travesía para trasladar inmigrantes desde Argelia en patera hasta la provincia de Alicante. La condena, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, se ha dictado tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El acusado se encontraba en prisión provisional desde el 31 de octubre de 2025, desde que fue interceptada la embarcación.

El fallo considera probados que el condenado promovió de forma directa la inmigración clandestina de personas desde Argelia a España con el objetivo de obtener un enriquecimiento ilícito. En octubre de 2025, a través de intermediarios no identificados, contactó con seis personas que pretendían entrar de forma irregular en territorio español, entre ellas un testigo protegido cuyo testimonio ha sido esencial para esta condena. A cambio del traslado, recibió un terreno en Argelia valorado en 40 millones de dinares argelinos, unos 1.500 euros, una forma de pago poco habitual en este tipo de travesías.

El 28 de octubre de 2025, al amanecer, los seis migrantes iniciaron la travesía desde un punto de la costa de Tipasa (Argelia) a bordo de una embarcación tipo patera, de fibra de vidrio, de unos cinco metros de eslora, equipada con un motor fueraborda. Según la sentencia, el acusado fue el encargado de conducir la embarcación, guiar la ruta y manejar el sistema de navegación por GPS.

A la deriva

La patera carecía de cualquier tipo de medida de seguridad, así como de material de navegación, señales de socorro o equipos de comunicación obligatorios. Tampoco llevaba agua ni comida suficientes, más allá de la que portaba cada uno de los pasajeros. Cuando se encontraban a unos treinta kilómetros de la costa española, el motor se quedó sin combustible y la embarcación quedó a la deriva. Sobre las diez de la noche, uno de los ocupantes logró contactar con el teléfono de emergencias 112 y facilitar su posición.

Tras varias batidas infructuosas realizadas entre Benidorm y la Punta del Albir, un helicóptero localizó la patera a las cinco de la madrugada del 29 de octubre. Salvamento Marítimo procedió entonces al rescate de los seis ocupantes, que fueron trasladados al puerto de Alicante en buen estado de salud.