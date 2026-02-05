Un acusado acepta dos años de cárcel por prácticas no consentidas durante una relación sado en San Vicente

Un joven ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de agresión sexual cometido sobre una amiga, con la que había acordado mantener relaciones sexuales, pero posteriormente le sometió a prácticas 'sado' sin consentimiento.

La Fiscalía solicitaba inicialmente en el juicio en la Audiencia Provincial de Alicante que se le impusiese una pena de 10 años y seis meses de cárcel, aunque antes del inicio de la vista se ha concertado un acuerdo de conformidad por el que el encausado asumía los hechos y se comprometía a abonar una indemnización de 7.000 euros a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil por el perjuicio ocasionado.

Antes de la celebración de la vista el acusado ya había consignado cerca de la mitad de esa cantidad, según fuentes jurídicas consultadas.

El acuerdo

El tribunal de la Sección Tercera que debía enjuiciar los hechos ha dictado sentencia condenatoria 'in voce', en la que se incluye la suspensión de la pena de ingreso en prisión con la condición de que el procesado no vuelva a delinquir en el plazo de tres años y, además, también deberá acudir a un curso de reeducación sexual. La Fiscalía ha apreciado las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, para la reducción de la condena. Asimismo se ha valorado también que el procesado carecía de antecedentes penales.

La agresión sexual reconocida por el acusado que era objeto del juicio tuvo lugar en el domicilio de la víctima, en la localidad de San Vicente del Raspeig, el 5 de marzo de 2021, donde el ministerio público sostenía que mientras mantenían relaciones sexuales el acusado llevó a cabo prácticas sexuales de tipo sadomasoquista que no habían acordado previamente. Además, sin el consentimiento y con el rechazo de la chica, que le pidió varias veces que parara por el dolor que estaba sufriendo