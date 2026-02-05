La Audiencia impone 22 años y medio de cárcel al asesino de Dori en Alcoy

La Audiencia de Alicante ha impuesto 22 años y seis meses de prisión a Guillermo S. V,. por el asesinato de Dori en Alcoy, según la sentencia la que ha tenido acceso este diario. El fallo por este crimen machista se ha notificado dos semanas después de que un jurado popular le declarara culpable por unanimidad de asesinato con las agravantes de alevosía, ensañamiento, parentesco y por razón de género. El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Pastor Alcoy, recoge los argumentos con los que el jurado motivó su veredicto de culpabilidad.

La condena ha sido ligeramente inferior a los 23 años de cárcel que le reclamaban la Fiscalía y las acusaciones después del veredicto del tribunal popular. Asimismo, el fallo impone el pago de indemnizaciones que suman más de 250.000 euros que el procesado deberá pagar a los abuelos, las tías, la hermana y el padre de la víctima por los daños morales. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De hecho, desde la defensa, el abogado Enrique Botella, anunció que ya estaba trabajando en el recurso para pedir la nulidad de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio de la víctima en Alcoy, que contaba con 27 años de edad. El fallo considera probado que el acusado atacó a su novia con un cuchillo de grandes dimensiones y le asestó más de 18 puñaladas, sin posibilidad de que ésta pudiera defenderse. Unas cuchilladas que causaron a la víctima un sufrimiento innecesario. A continuación, el acusado se arrojó por una ventana de la vivienda desde un quinto piso, cayendo sobre un tejado de uralita del patio de luces del inmueble. El procesado sobrevivió a la caída, que se vio frenada con las cuerdas de los tendederos.

En el juicio, su defensa ha alegado que sufre amnesia y que no recuerda lo que pasó esa noche. El abogado planteaba la supuesta presencia de una tercera persona desconocida en el piso y que habría sido el verdadero asesino. Una posibilidad que, a su juicio, no se investigó por la Policía, al dar por supuesto desde el primer momento que Guillermo era el culpable y descartando otras líneas para enfocar las pesquisas.

Argumentos del recurso

Botella basará su recurso a la sentencia en el hecho de que el magistrado descartó incluir en el objeto del veredicto preguntas favorables a las tesis de la defensa y sobre las que el jurado no pudo pronunciarse. Según el letrado hasta quince preguntas fueron denegadas por el juez. Asimismo el letrado considera que se les causó indefensión al denegar una prueba pericial encargada a un criminólogo que, a su juicio, desmontaba toda la investigación.

Asimismo considera que la motivación del veredicto era insuficiente, dejando preguntas sin respuesta; y que las indemnizaciones fijadas para la familia de la víctima son desproporcionadas. El acusado se encuentra en prisión provisional desde que se cometió el crimen.

Delitos no probados

El jurado absolvió al acusado de los delitos de amenazas y de maltrato habitual que también se le imputaban al considerar que no había pruebas suficientes para condenar por estos delitos. En cambio, el jurado no ha considerado probados otros delitos que se le imputaban al acusado. Por el delito de maltrato habitual, solo acusaba una de las acusaciones particulares. Según el veredicto, no había pruebas de agresión alguna en los dos incidentes que habían motivado esta acusación.

Uno de ellos, una discusión en la vía pública en mayo de 2022 en Alcoy que motivó que un vecino llamara a la Policía. El jurado concluía que lo único que se podía determinar es que ese día hubo una discusión pero no una agresión.

Del mismo modo, una semana antes del crimen, tras una discusión en una discoteca en la Playa de San Juan, la víctima contó a dos de sus amigos que el acusado le había puesto un cuchillo en el cuello y le había amenazado con matarla y luego suicidarse él. Sin embargo, el tribunal popular concluyó que no había más pruebas de lo ocurrido que lo que la víctima contó a sus amigos y que ninguno de ellos vio lo que ocurrió realmente esa noche.

Las pruebas del crimen

El jurado sí que consideró probado el asesinato por unanimidad. Según los razonamientos del jurado, los restos de ADN localizados por la Policía en la vivienda correspondían tanto al acusado como a la mujer asesinada. En este sentido, en el arma del crimen se encontraron restos de sangre de los dos; mientras que en el pantalón de Guillermo se recogieron restos de sangre de Dori. También subrayó el veredicto la presencia de material genético del acusado bajo las uñas de Dori. Una transferencia que, para los miembros del jurado, llegó cuando la víctima habría estado tratando de defenderse.

El veredicto destacó que solamente había un juego de llaves de la vivienda, que además estaba en el pantalón del acusado, para concluir que en la casa no había nadie más. También se refirieron los miembros del tribunal popular al audio de WhatsApp enviado por la víctima al filo de las dos de la madrugada a una amiga para pedir ayuda: "Tata, está con un cuchillo, llama a la Policía, por favor". Un mensaje que, según argumentaron, se remitió en el momento en que comenzó la agresión.

Los jurados analizaron también los otros mensajes enviados la noche del crimen por la víctima a su amiga y en todos ellos hablaba de Guillermo. Una circunstancia que les lleva a concluir de que en ese último audio la persona a la que se refiere Dori que llevaba un cuchillo era el propio Guillermo y no un desconocido como planteaba la defensa.