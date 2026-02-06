Los juzgados de la provincia reciben seis nuevos refuerzos en Alicante, Orihuela, Torrevieja y Elda

Un total de doce jueces de la LXXIV promoción de la Carrera Judicial destinados a la Comunidad Valenciana han prometido o jurado este viernes sus cargos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), en un acto presidido por su presidente, Manuel Baeza. Seis de ellos irán destinados a la provincia de Alicante, concretamente como refuerzos en Orihuela, Torrevieja y Elda; mientras que los otros tres irán a reforzar la jurisdicción Social en Alicante. En estos momentos, estos órganos se encuentran entre los más sobrecargados, con listas de espera que superan ya los dos años.

Uno de los nuevos miembros de la judicatura ocupará de forma inmediata la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent (Valencia), mientras que los otros once se incorporarán en los próximos meses como jueces y juezas en expectativa de destino (JED), con el objetivo de reforzar distintos órganos judiciales de la Comunidad.

En el caso de la provincia de Alicante, tres de estos jueces y juezas reforzarán durante los próximos seis meses plazas de la Sección de lo Social Tribunal de Instancia de Alicante, periodo que será prorrogable en función de las necesidades. Además, se han asignado refuerzos a los tribunales de Orihuela (uno), Torrevieja (uno) y Elda (uno). El resto de destinos provisionales corresponden a Castellón (uno) y Valencia (cuatro). Las adscripciones se han realizado atendiendo a los méritos de los nuevos jueces y a las preferencias manifestadas por ellos mismos.

Desafío inacabado

Baeza se refirió durante su discurso al “desafío inacabado” que supone la implantación de los Tribunales de Instancia, en un contexto de “estructura judicial tensionada” por la falta de medios personales y materiales, a lo que se suma la implantación del nuevo sistema de gestión procesal Just@ en la Justicia valenciana. En este sentido, reclamó un mayor esfuerzo de coordinación y calificó de “inaplazable” el acoplamiento de las plantillas de funcionarios y la adaptación del sistema informático al nuevo modelo organizativo.

Durante el acto, el presidente del TSJCV interpeló directamente a la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, a quien pidió “un último gran empujón” para culminar este proceso durante el primer trimestre del año, ofreciéndole el apoyo de la Sala de Gobierno.

Baeza mostró asimismo su satisfacción por el anuncio del Gobierno central de crear 500 nuevas plazas judiciales en España, 58 de ellas en la Comunitat Valenciana, más del 11% del total nacional. No obstante, advirtió contra “triunfalismos” y reclamó al Ministerio de Justicia que mantenga la senda de creación de plazas y convoque con urgencia nuevas pruebas selectivas ante el “alud de jubilaciones” previsto en la generación del ‘baby boom’.

Durante su intervención, Manuel Baeza animó a los nuevos integrantes de la carrera judicial a cultivar “dos virtudes esenciales: la fortaleza y la independencia”, y les exhortó a mantener “siempre firme el criterio, ecuánime el juicio y serena la conciencia”.

El presidente del TSJCV subrayó además el perfil social de la nueva promoción, recordando que el 80 % de los jueces y juezas proceden de familias sin vinculación con profesiones jurídicas y que un 40 % pertenece a entornos familiares en los que ninguno de sus miembros cuenta con estudios superiores. “Sois un fiel reflejo de la sociedad a la que debéis servir”, señaló, en línea con el mensaje trasladado esta semana por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante la entrega de despachos.

El acto sirvió también para rendir homenaje a la trayectoria de la judicatura valenciana, con la entrega de insignias y diplomas del CGPJ a los seis magistrados jubilados en la Comunidad durante 2024 y a los 17 que han cumplido 25 años de servicio en la carrera judicial. Entre ellos ha habido representantes de la judicatura de la provincia, como es el caso Montserrat Navarro, en el caso de las jubilaciones; y en el caso de los togados que han celebrado sus bodas de plata con la carrera judicial, se encuentran María Luisa Carrascosa, Santiago Hoyos, Juana López Hoyos, María José Boix Fluxa y Agustín Valero Macia.