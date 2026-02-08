La Audiencia tilda de "deleznable" el crimen de Cloe e impone la pena máxima a los dos asesinos

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado que se imponga a los dos menores responsables del asesinato de Cloe la condena de ocho años de internamiento en un centro cerrado y cinco más de libertad vigilada, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo tilda de “deleznable” el crimen y considera que ambos actuaron con total desprecio a la vida humana. La joven, de 15 años, fue asesinada en Orihuela Costa en noviembre de 2024. La resolución notificada esta semana avala la condena impuesta en su día por el juzgado de Menores y subraya que ambos actuaron como coautores, participando desde la planificación inicial hasta la ejecución del crimen.

El recurso se tramitó con urgencia para evitar que se agotara el tiempo máximo que los acusados podían permanecer privados de libertad sin una condena firme. Contra esta resolución ya no cabe recurso ordinario alguno, salvo que se plantee ante las más altas instancias judiciales una eventual vulneración de derechos fundamentales.

Planificación y ejecución del crimen

Según la sentencia, la decisión de Cloe de poner fin a la relación con su exnovio motivó la planificación del asesinato. Los acusados visionaron vídeos en redes sociales que mostraban ejecuciones reales para decidir cómo cometer el crimen, intercambiaron fotografías de los cuchillos que emplearían y utilizaron traductores online para enviar mensajes destinados a desviar la atención sobre la autoría del asesinato.

Esa noche, la joven fue citada en un callejón cercano a su casa por su exnovio con la excusa de entregarle un regalo para su madre. Una vez allí, fue abordada por la espalda por el cómplice, que trató de dejarla inconsciente mediante la técnica del mataleón. Finalmente, fue arrojada al suelo y, mientras uno la sujetaba, el otro le cortó el cuello con un cuchillo, usándolo como si fuera un serrucho. El callejón, estrecho y de escaso tránsito, fue elegido para limitar cualquier posibilidad de fuga. Ambos se jactaron después del crimen en conversaciones por una aplicación de mensajería en mensajes que pudieron ser recuperadosa por la Guardia Civil y que eran tan explícitos que se han convertido en una prueba contundente.

El tribunal considera probado que el exnovio de Cloe fue el autor material del apuñalamiento, pero su cómplice desempeñó un papel activo y decisivo, facilitando los medios y asegurando que la joven no pudiera escapar. La Audiencia confirmó que la misma pena para ambos menores es coherente con la legislación vigente y con la naturaleza de su participación. Además, reconoce la agravante de parentesco también para el cómplice, que contaba con antecedentes en justicia de menores.

Recurso del cómplice y defensa del principal

El menor que colaboró en el crimen, aunque no ejecutó materialmente el apuñalamiento, tuvo un papel esencial para que el asesinato se consumara. Su defensa presentó un recurso ante la Audiencia alegando que no debería recibir la misma pena que el autor material, argumentando que la agravante de parentesco solo concurre en este último y que su participación no era equivalente a la del exnovio. Sin embargo, la Audiencia desestimó estos argumentos, considerando probado que ambos fueron coautores y que la intervención del cómplice fue determinante. Sin su ayuda, posiblemente el crimen no podría haberse consumado.

El exnovio no había recurrido la condena por el asesinato y solo su cómplice había pedido a la Audiencia una rebaja en la pena impuesta.

Juicio por malos tratos

Recientemente, el exnovio de Cloe fue condenado a otros tres años de internamiento por malos tratos, amenazas y vejaciones durante la relación con la joven. En ese juicio, la Guardia Civil describió un clima de dominación: control del móvil, imposición de borrado de contactos, desinstalación de aplicaciones y amenazas explícitas como “me da igual que sean tus amigos, los hincho a palos como te vea con ellos” o “como te acerques a alguien te mato con mis propias manos”.

La agente destacó que lo recogido en el informe era “solo la punta del iceberg” y que el móvil contenía numerosos mensajes similares. Asimismo, explicó que la relación reproducía “el ciclo clásico de la violencia de género, con episodios de celos y posesión seguidos de arrepentimiento dentro de una dinámica tóxica”, y que la joven empezó a fortalecerse cuando decidió romper con su exnovio. A diferencia con la sentencia por el crimen, el exnovio de Cloe sí que ha recurrido la sentencia por malos tratos.

Reacción de la familia de Cloe

La familia de la joven ha valorado la confirmación de la sentencia con sentimientos encontrados. Por un lado, muestran alivio por la imposición de la pena máxima; por otro, critican que el cómplice haya intentado recurrir su condena. Según trasladan, “pedir un recurso ahora demuestra muy poca conciencia del daño causado. Aunque no empuñara el cuchillo, su intervención fue absolutamente necesaria para que el crimen se consumara y evitó que Cloe pudiera huir”.

Añaden que ambos actuaron como coautores y que el intento de recurso evidencia una falta de respeto hacia la víctima y sus familiares. “Por un mínimo de dignidad, deberían haber aceptado la condena. Ocho años son insuficientes para la magnitud de este crimen, pero sabemos que la Fiscalía ha hecho todo lo que estaba en su mano. Nos quedamos con el dolor y la rabia, pero también con la certeza de que se ha hecho lo posible dentro de la ley”, concluyen. La familia se ha posicionado en numerosas ocasiones a favor de reformar la Ley del Menor, para endurecer el castigo penal por estos delitos.