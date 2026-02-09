Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una amiga en San Vicente

La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un acusado de agredir sexualmente a una amiga en San Vicente del Raspeig aprovechando que estaba ebria, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El procesado se declaró culpable en un juicio que se cerró con una conformidad. Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2024, cuando acusado y víctima quedaron para emborracharse en una casa que ella había alquilado en el municipio de San Vicente del Raspeig.

Una cena y al menos tres copas bastaron para que ella cayera bajo el efecto del alcohol y ni siquiera pudiera mantenerse en pie. El procesado la llevó hasta la cama y, una vez allí, se tumbó sobre ella y empezó a besarla en la boca y en el cuello. También la desnudó y empezó a tocarle los pechos y a introducir sus dedos en la vagina sin el consentimiento de la víctima, que le pidió expresamente parara, según declara probado el fallo.

Las penas

El procesado no solo admitió los hechos, sino que también ha pagado una indemnización de 2.000 euros a la víctima. Por este motivo desde la Fiscalía se le ha aplicado una atenuante por reparación del daño a la hora de establecer la pena que se le imponía.

Además de los dos años de prisión, la sala condena al acusado a otros dos años de libertad vigilada, así como a la inhabilitación durante siete años para cualquier profesión que conlleve el contacto con menores de edad. La Audiencia acuerda también una orden de alejamiento por la que el procesado no podrá acercarse a la víctima durante los próximos tres años. La sala le ha suspendido la pena de prisión por lo que no tendrá que ir a la cárcel, siempre que no vuelva a delinquir en el plazo de tres años. También se le impone un programa formativo de educación sexual. Al haberse cerrado una conformidad, el fallo es firme y contra él no cabe la posibilidad de recurso.