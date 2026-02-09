Imponen tres años de cárcel a un ladrón multirreincidente por destrozar una casa para robar en Alicante

La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de prisión a un ladrón multirreincidente por entrar a robar a un piso ubicado en el barrio de la Florida Baja de Alicante, tras un juicio que se ha cerrado con una conformidad. Aunque la Fiscalía le pedía 18 meses de prisión por un delito de robo con fuerza, desde la acusación particular se recopilaron todas las condenas que ya acumulaba por hechos similares a lo largo de más de una década y a los que se aferraba para reclamarle hasta seis años de prisión. Con el acuer do alcanzado, el procesado ha reconocido los hechos y será condenado a la mitad de esa pena, tres años de cárcel.

Los hechos ocurrieron entre la medianoche y las 18.11 horas del 4 de julio de 2021 cuando el procesado accedió a la vivienda, que era un piso que la víctima tenía para uso vacacional. Eso le dio tiempo para desvalijarla y llevarse todo lo que pudo. El procesado se metió en la casa por una ventana de la cocina, descolgándose desde un techo de uralita del patio interior. En la búsqueda del botín, el procesado se llevó una lavadora, una caldera, los muebles de la cocina y un televisor. Los efectos sustraídos estaban valorados en 1.720 euros, mientras que los daños causados en la casa por los citados destrozos ascendían a 198,44 euros.

La acusación particular, que ejercía la representación del propietario de la vivienda, no reclamó indemnización por los daños ni por los efectos sustraídos, al haber sido compensado previamente por su seguro. No obstante, sí solicitó que se tuviera en cuenta la reiteración delictiva del acusado y que se garantizaran las responsabilidades económicas derivadas de la condena, como las costas del proceso.

La colilla de un cigarrillo fue determinante para establecer la presencia del acusado en el escenario del robo, unos restos de los que se extrajeron restos de ADN que le incriminaban. El procesado ha estado de acuerdo en negociar una conformidad y declararse culpable.