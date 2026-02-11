Una donación bajo sospecha de una mujer con Alzheimer sienta en el banquillo a un abogado de Alicante y a sus cuatro hijos

Una donación de 80.000 euros realizada por una mujer con deterioro cognitivo es el origen del juicio que ha comenzado este miércoles en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante contra un abogado y sus cuatro hijos, acusados de un delito de apropiación indebida. Mientras los procesados sostienen que se trató de un regalo de una clienta a la que conocían desde hacía muchos años, la Fiscalía considera que trataron de aprovecharse de su enfermedad para quedarse con el dinero.

Según sostiene el Ministerio Público, los hechos se remontan al 22 de marzo de 2017. Ese día, el principal procesado acudió con la mujer a una entidad bancaria de Benissa desde la que ella realizó cuatro transferencias de 20.000 euros cada una a las cuentas bancarias de los cuatro hijos del letrado. En todas ellas figuraba como concepto “aguinaldo Navidad”. La acusación pública mantiene que el abogado administraba el patrimonio de la víctima y que esta tenía disminuida su capacidad para controlar su economía y para consentir disposiciones de esa envergadura.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita dos años de prisión para el abogado, en calidad de autor del delito, y un año de cárcel para cada uno de sus hijos, a los que atribuye la condición de cooperadores necesarios.

Durante la vista, el acusado principal negó haber sido administrador de los bienes de la mujer y aseguró que mantenía con ella una relación profesional de más de veinte años. Según explicó, inicialmente fue el abogado de la pareja de la mujer y, con el tiempo, ella comenzó a encargarle trabajos puntuales, hasta recurrir de forma habitual a su asesoramiento, fundamentalmente en operaciones de compraventa de viviendas.

El letrado afirmó que la mujer quiso tener un detalle con él en agradecimiento por los servicios prestados durante más de dos décadas y que fue ella quien decidió hacer las transferencias a sus hijos como un regalo. Reconoció que, en un primer momento, no pensó que lo dijera en serio, pero sostuvo que posteriormente insistió hasta en tres ocasiones distintas y que, a su juicio, era plenamente consciente de lo que hacía. En este sentido, negó haber detectado síntomas de deterioro cognitivo o problemas compatibles con Alzheimer. “Tenía algún problema de memoria, pero era plenamente consciente de lo que hacía y capaz de decidir por sí misma”, aseguró. Según dijo, ella siempre estaba diciendo que estaba muy contenta con su trabajo, motivo por el que no vio nada extraño en que quisiera tener un detalle.

Aguinaldo de Navidad

Para poder efectuar las transferencias, fue necesario trasladar fondos desde cuentas que la mujer tenía en Suiza a España, un extremo que también fue abordado durante la sesión. Según explicó el acusado, ese proceso justificó que las operaciones se formalizaran en marzo, pese a que el concepto que figuraba en las transferencias fuera “aguinaldo de Navidad”, ya que el traslado del dinero desde el extranjero se prolongó durante varios meses y fue en diciembre con motivo de las fiestas navideñas cuando se planteó la donación.

El procesado describió a la mujer como una persona con “una personalidad extraña” desde el momento en que la conoció, pero recalcó que, tras veinte años de relación profesional, no le resultó llamativo que quisiera agradecerle su trabajo, aunque admitió que ha sido la única vez en toda su carrera que recibió un obsequio de ese importe de uno de sus clientes.

La mujer no tenía herederos y la acusación particular está ejercida por la Generalitat Valenciana, en defensa de sus intereses. Al término de la sesión, la Fiscalía mantuvo íntegramente sus acusaciones.

El juicio continuará mañana jueves, jornada en la que está previsto que las partes presenten sus informes finales y formulen sus conclusiones, momento en el que la causa quedará vista para sentencia.