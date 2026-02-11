Tres años de cárcel por abusar de dos menores en La Vila Joiosa, una de ellas hermana de su novia

La Audiencia de Alicante ha impuesto penas que suman tres años de prisión a un acusado de abusar de dos menores de edad en La Vila Joiosa, una de ellas hermana de su novia, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El hombre, de 34 años de edad, se declaró culpable en el juicio y pagó 4.600 euros en concepto de las indemnizaciones que se le reclamaban. De hecho, el fallo recuerda que fue el propio acusado quien puso en conocimiento los hechos de la autoridad gubernativa antes de que se hubiera presentado denuncia alguna contra él. Los hechos ocurrieron en la primavera de 2021, cuando el acusado mantuvo por separado relaciones con dos jóvenes que contaban entonces con 13 y 14 años de edad, amigas entre sí y una de ellas hermana de su pareja sentimental. El juicio se cerró con una conformidad en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, donde el acusado admitió los hechos que se le imputaban.

La primera de las menores contaba con trece años de edad y era la hermana de la pareja del acusado. El fallo considera probado que entre los meses de marzo y mayo de 2021, acusado y víctima mantuvieron diversos encuentros sexuales. Ambos se veían bien en casa del propio acusado en La Vila Joiosa, como en el interior de un coche con el que se desplazaron hacia la zona de Finestrat. Estos encuentros fueron más y empezaron como simples besos y tocamientos, para acabar con relaciones sexuales completas al menos hasta en tres ocasiones.

La segunda menor era amiga de la anterior. El procesado contactó con ella a través de una red social, donde empezó a enviarle mensajes por privado donde le escribía para proponerle tener relaciones sexuales con un lenguaje explícito diciendo todo lo que iba a hacer con ella cuando estuvieran juntos. En una ocasión llegaron a quedar el 13 de mayo de 2021 en una playa de La Vila Joiosa, donde este la besó en los labios y empezó a tocarla por debajo de la camiseta, pero esta se negó a continuar.

El hombre ha sido condenado de dos años y medio de prisión y otros seis meses, respectivamente por los abusos sufridos por cada una de las menores. Asimismo se le impone una pena de multa de cinco meses a razón de tres euros diarios (450 euros) por otro delito de ciberacoso a una menor de edad. La sentencia le aplica atenuantes de confesión y reparación del daño.

Juicio a un presunto agresor reincidente

Por otro lado, la Audiencia de Alicante ha suspendido este miércoles otro juicio a un presunto agresor sexual reincidente al encontrarse la víctima coyunturalmente fuera de España. La sala intentó que esta mujer declarara por videoconferencia desde el país en el que se encuentra, pero no ha sido técnicamente posible. Esta circunstancia ha obligado a suspender y señalar la vista cuando la mujer vuelva a España. El hombre, para el que se piden nueve años de cárcel, se encuentra en prisión provisional por estos hechos, ya que acumula otra condena por delitos sexuales y se encuentra en España de manera irregular.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de La Vila Joiosa el 29 de enero de 2025, en la casa del acusado en las inmediaciones de La Cala. La víctima estaba durmiendo en el sofá, cuando según denunció el acusado le quitó la ropa interior y le introdujo los dedos por la vagina. El hombre fue detenido seis días más tarde y un juzgado de La Vila Joiosa decretó la prisión provisional. Se da la circunstancia de que un juzgado de lo Penal de Benidorm por otro delito de agresión sexual. Esta reincidencia motivó que desde el juzgado se optara por encarcelarle.