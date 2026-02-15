Absuelto un empresario ruso que alegó tener documentación falsa en Torrevieja para evitar que lo asesinaran

Un juzgado ha absuelto de un delito de falsedad documental a un empresario ruso detenido el pasado año por la Guardia Civil en Torrevieja con una carta de identidad y un permiso de conducir falsificados que aseguraba tener en su poder con el fin de ocultar su identidad real para evitar que le localizaran y lo mataran, ya que huyó de su país en 2017 por un conflicto empresarial en el que intervino un grupo criminal dedicado al narcotráfico y con contactos con la policía de Rusia.

El empresario absuelto, defendido por el abogado Juan Antonio Espinosa Vañó, era administrador de una empresa de construcción y fue tiroteado en Rusia por cinco encapuchados que le dispararon con un arma larga. Tras estar un mes hospitalizado decidió huir a España, donde se refugió y no había tenido problemas hasta el pasado año, cuando la Guardia Civil le arrestó con la documentación falsa en Torrevieja. Unos meses más tarde, a principios del pasado diciembre, unos desconocidos tirotearon su domicilio en Orihuela Costa, donde estaba con su familia, y en el lugar se recogieron más de veinte casquillos de un fusil de asalto.

Estado de necesidad

La defensa del procesado, que se enfrentaba a una petición de ocho meses de prisión, alegó en el juicio que se le aplicara la eximente de estado de necesidad al acusado por llevar dicha documentación falsa y se cuestionó la identificación realizada por la patrulla de la Guardia Civil, ya que los documentos estaban en su coche y el abogado planteó que no se identificó el procesado con ellos, como sostenía la Fiscalía, sino que fueron sacados del interior por los agentes.

De hecho, la magistrada de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Orihuela, con sede en Torrevieja, destaca en la sentencia absolutoria que está probado que los dos documentos del procesado eran falsos. Sin embargo, añade que «no se ha probado suficientemente que fuera el acusado quien se identificó, haciendo uso de ellos, con los documentos falsos que portaba en una bolsa en el vehículo que conducía».

El fallo declara como hechos probados que la tarde del 7 de febrero de 2025 el acusado fue requerido cuando estaba en la calle para que se identificara por una patrulla de la Guardia Civil que realizaba un servicio de seguridad ciudadana. El acusado les dijo que la tenía en una bolsa en el interior de su coche y allí fueron localizados una carta de identidad y un permiso de conducir de la República Checa a nombre de otra persona que resultaron ser falsos. Sin embargo, señala el fallo que no ha quedado suficientemente acreditado que «el acusado, a sabiendas de su carácter mendaz, procediera a identificarse en ese momento con dichos documentos».

El empresario ruso asegura que fueron los agentes los que cogieron la documentación del coche tras cogerle las llaves del vehículo y alegó que la tarjeta de identidad y el permiso de conducir eran falsos porque tenía problemas en Rusia desde 2016 y desde 2017 no está en su país porque peligra su vida. Le tirotearon y aún tiene proyectiles en sus piernas. Afirmó además que la policía de su país «no le puso como víctima» tras el tiroteo y le dijeron que iba a tener problemas.

Los agentes de Torrevieja que comparecieron en el juicio no pudieron afirmar «con rotundidad» que no fuera cierta la versión del procesado, según indica el fallo, que puede ser recurrido ante la Audiencia.

La magistrada señala en el fallo que se trata de una «falsedad meramente formal, sin trascendencia para el tráfico jurídico».

Diez meses después de esta detención en Torrevieja, la noche del 6 de diciembre, el acusado se encontraba con su familia en su domicilio de Orihuela Costa y escuchó varias detonaciones tipo ráfaga en el exterior. Se asomó por una venta y vio que cerraban la puerta de un coche oscuro y huía a gran velocidad.

La víctima denunció los hechos ante la Guardia Civil y en el lugar se recogieron más de veinte casquillos de los disparos contra su casa. La víctima relató que en España no ha tenido nunca problemas y explicó el tiroteo sufrido en septiembre de 2016 cuando estaba en un lavadero de coches de Rusia. Allí era administrador de una empresa de construcción y tras realizar una compra de maquinaria y material que no le entregaron pese a pagarlo surgieron los problemas. Cinco encapuchados le dispararon con un arma larga y estuvo un mes hospitalizado por las lesiones. Tras recibir el alta fue detenido y pasó un día en el calabozo hasta que su abogado demostró que era la víctima y le debían la maquinaria y el material que había pagado.

Con posterioridad, afirma el denunciante, supo que la persona a la que reclamaba el dinero pertenece a un grupo criminal que trafica con droga y tiene contactos con la policía, por lo que le aconsejaron que olvidara el asunto. Por ello vino a España con su familia y hasta el pasado año no había tenido incidentes ni amenazas.

Respecto al tiroteo sufrido en su domicilio de Orihuela Costa, el empresario desconoce la autoría, pero ha asegurado a la Guardia Civil que las personas con las que tuvo el conflicto en Rusia están buscándole. De hecho, afirma que en varias ocasiones han ido casa de sus padres y de su suegra y tras hacerse pasar por policías han preguntado por su paradero. Asimismo, en una de las ocasiones le dijeron a su suegra que quería saber su paradero para darle protección porque debía mucho dinero y había «gente mala que lo está buscando».

El empresario indicó finalmente a la Guardia Civil que sospecha que las personas que le buscan podrían haber localizado su domicilio a través de la policía rusa.