Imponen ocho años de cárcel a un preso de Fontcalent por apuñalar a otro al que acusaba de ser "un chivato"

Un preso de Fontcalent ha sido condenado a ocho años de cárcel por intentar matar a otro clavándole en el cuello un bolígrafo modificado, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024, mientras la víctima se encontraba apoyada en el mostrador de la ventanilla del economato.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante relata que los dos internos habían tenido disputas previas al suceso, por lo que la dirección del centro penitenciario, trasladó al encausado a otro módulo para evitar "posteriores enfrentamientos". Desde entonces reprochaba al herido que fuera un “chivato”. No obstante, según la resolución judicial, el acusado aprovechó que el interno con el que mantenía una relación de enfrentamiento estaba en una unidad común, realizando un trámite burocrático relacionado con la entrega de la medicación que tomaba, para atacarle con un bolígrafo que había sido modificado previamente para que tuviese la forma de un cuchillo.

Intento de asesinato

El procesado había admitido parcialmente los hechos durante el juicio, aunque intentó minimizar su responsabilidad: “Yo le quería dar en un brazo”, afirmó. Según se expuso en el juicio, el procesado recibió el aviso de que la víctima se encontraba en el economato y se dirigió hasta allí para apuñalarla por la espalda.

El utensilio quedó clavado en la nuca, en la que se ubican "estructuras vasculonerviosas y respiratorias", por lo que la agresión hizo peligrar la vida del perjudicado, que tuvo que ser intervenido de urgencia, según el fallo. La sentencia precisa que, tras la agresión, el acusado se marchó a otra estancia y se cambió de ropa, aunque pudo ser identificado y detenido inmediatamente, puesto que había sido observado por un funcionario de prisiones que presenció los hechos. Asimismo, el ataque había quedado grabado por las cámaras de vigilancia de la prisión.

El tribunal considera al procesado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que le impone la pena de ocho años de cárcel.

También establece la medida de alejamiento respecto de la víctima a una distancia mínima de 500 metros durante 20 años, además de otros cinco años de libertad vigilada.

Sobre la responsabilidad civil, la resolución judicial indica que el acusado deberá indemnizar al perjudicado en la cantidad de 2.076,40 euros, de los que responderá subsidiariamente Instituciones Penitenciarias.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.