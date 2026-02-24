Condenado un camarero por una doble agresión homófoba a dos clientes en Benidorm

La Audiencia de Alicante ha condenado al camarero de un bar de Benidorm por una doble agresión homófoba a dos clientes del establecimiento, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo le impone seis meses de prisión por los insultos homófobos y otras dos penas de multa por dos delitos de lesiones leves. Las penas se pactaron en una conformidad en la que el acusado admitió los hechos y se declaró culpable del delito de odio, indemnizando a cada una de las dos víctimas con 440 euros por las lesiones y los daños morales.

Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del 30 de octubre de 2022 en un pub sito en las inmediaciones de la céntrica avenida del Mediterráneo de Benidorm, cuando una pareja de homosexuales entró en el local donde el acusado estaba trabajando de camarero. Nada más acceder al local, lo primero que el acusado les dijo fue "oye, ¿sois maricones?". El fallo considera probado que estos comentarios se hicieron debido a los prejuicios del acusado hacia la orientación sexual de sus víctimas y con la finalidad de humillarles, menospreciarles, ofender su dignidad y menoscabar su integridad física.

En este sentido, cuando la pareja se marchó del local, el comentario del acusado fue: "ya se van los mariquitas", mientras hacía gestos de burla. Un comentario despectivo que se profirió para que lo escuchara toda la clientela del local allí presente. No se limitó a burlarse, sino que además en la puerta del local propinó un puñetazo en la cara a uno de ellos, derribándole al suelo. Una vez allí comenzó a propinarle patadas, llegando a arrastrarle mientras le agarraba de una pierna. Cuando el otro miembro de la pareja trató de impedir que continuara con la agresión, el procesado respondió propinándole un cabezazo en la sien.

Las dos víctimas sufrieron lesiones de carácter leve, por las que únicamente recibieron una asistencia médica sin tratamiento médico alguno.

Las penas

La sentencia subraya que estos hechos constituyen delitos de lesiones leves, ataques a la integridad moral y delitos de odio por discriminación, debido a que las agresiones y los insultos fueron motivados por la orientación sexual de las víctimas y atentaron contra su dignidad y tranquilidad. Este caso pone de relieve la gravedad de los ataques motivados por prejuicios homófobos, tanto por su impacto físico como por el daño moral que causan a las víctimas. El fallo impone una condena de seis meses de prisión y multa de 1.080 euros por los delitos de odio, así como otras dos multas de un mes y quince días, con una cuota diaria de seis euros (en total 270 euros cada una) por las lesiones. El acusado admitió los hechos antes del juicio y abonó el dinero de la indemnización que se pedía para los dos agredidos, por lo que una vez llegada la causa a la Audiencia se ratificaron todos los extremos del acuerdo. El fallo es firme y contra él no cabe recurso.

La homofobia está detrás de uno de cuatro delitos de odio que se comete en la provincia de Alicante. Según las estadísticas que se manejan desde el Ministerio del Interior, la provincia viene registrando entre 40 y 50 denuncias por delito de odio anuales durante los últimos años. El racismo y la xenofobia, así como la homofobia se encuentran entre las principales causas de estos delitos de odio. En el informe de 2024, publicado a finales del año pasado, se identificaron 528 hechos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, situándose como la segunda causa más frecuente de delitos de odio tras el racismo y la xenofobia, que representaron el mayor número de casos, aunque en general este tipo de infracciones descendieron un 13,8% respecto al año anterior. En total se investigaron 1.955 delitos e incidentes de odio en todo el país durante ese periodo.