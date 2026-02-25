Imponen siete años de cárcel a un septuagenario por abusar de su nieta en un parque de Alicante

La Audiencia Provincial ha impuesto siete años y seis meses de prisión a un septuagenario por agredir sexualmente a su nieta cuando tenía cuatro años mientras estaban en un parque de Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Los hechos sucedieron el 9 de junio de 2023 en un parque de Alicante, durante una visita de los padres y de la menor a la casa del procesado. El fallo considera probado que el acusado aprovechó que su nieta le había solicitado permiso para ir a pasear a su perro para acompañarla. Ya en el parque, el hombre le dijo a la pequeña que se sentase en un banco, donde se produjo la agresión sexual, en la que el hombre empezó a frotarse contra el cuerpo de la pequeña. Un joven y una mujer que se encontraban en ese momento en el recinto público se percataron de los hechos, llamaron a la policía, que desplazó a la zona a varios agentes que procedieron a la detención del acusado.

El encausado, durante su declaración en el juicio celebrado el pasado día 3, negó la agresión sexual y aseguró que estaba jugando con su nieta a buscar monedas y a que eran enfermeros. Una versión que no han creído los jueces. Analizando la secuencia de los hechos y el relato de los testigos, "no puede tratarse de unos movimientos fugaces que pudieran ser visualmente malinterpretados. Los testigos manifestaron con el plano que se les exhibió donde vieron al acusado y su postura inequívocamente sexual, pese a estar vestido", dice el tribunal.

Pruebas biológicas

También se ha valorado el hallazgo de semen del acusado en la ropa de la víctima. El procesado adujo en el juicio que debió ser una transferencia accidental en el domicilio, versión que la sala no ha creído y considera que es una versión meramente exculpatoria.

La Audiencia de Alicante impone al procesado la pena de siete años, seis meses y un día de prisión por un delito de agresión sexual a menor de edad, a la que añade la medida de alejamiento a una distancia mínima de 300 metros durante nueve años, así como otros cinco años de libertad vigilada.

La resolución judicial es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.