Condenado a dos años de cárcel por intentar violar a una joven al volver a casa desde el TRAM

La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un acusado de intentar violar a una joven que regresaba a su casa tras bajarse del TRAM, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del 18 de noviembre de 2022, cuando la víctima se apeó del tranvía en la estación del municipio alicantino de Teulada para dirigirse a su domicilio. En el mismo vagón viajaba el agresor, que la siguió por la calle y, al llegar a una zona de pinos, la agarró por la espalda para arrastrarla al interior de la pinada con el fin de evitar que pudieran verles, según considera probada la resolución.

La joven trató de zafarse, pero este le tapó la nariz y la boca para impedir que gritara, hasta que finalmente la lanzó contra el suelo mientras intentaba subirse encima de ella. Sin embargo, no logró consumar la agresión porque un repartidor que pasaba por la zona escuchó los gritos y se detuvo para ver qué ocurría.

"¿Qué haces?", le preguntó el testigo, momento en el que el acusado se subió los pantalones y huyó.

Cámaras de seguridad

El fallo le aplica la atenuante de embriaguez al considerar probado que el procesado se encontraba afectado por el consumo de bebidas alcohólicas en el momento de los hechos. La misma prueba que ha servido para incriminarle ha sido también la vía para reducirle la condena: las imágenes de las cámaras de seguridad.

La sentencia sostiene que dichas grabaciones confirman que el acusado y la víctima viajaban en el mismo vagón y que este la siguió al bajarse en la estación. Además, en las imágenes se aprecia que el procesado se tambalea y que se encuentra claramente afectado por el consumo de alcohol. No obstante, el tribunal también aprecia la agravante de actuar en una zona solitaria, sin viviendas y de noche, circunstancia de la que el acusado se aprovechó para atacar a la víctima.

La sala considera probado el relato de la víctima, que aseguró haber coincidido en otras ocasiones con su agresor en el tranvía. En una de ellas, incluso llegó a darle un cigarrillo. Aunque en el juicio se apreciaron contradicciones entre las prendas descritas por la joven y las que vestía realmente el acusado, el tribunal entiende que no son esenciales para el conjunto de la prueba, dado que los hechos se produjeron en un intervalo de tiempo muy breve y que habían transcurrido cuatro años desde lo sucedido.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso. Además de la pena de prisión, impone al procesado una orden de alejamiento de cinco años respecto de la víctima, la inhabilitación durante siete años para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular con menores y cinco años de libertad vigilada. Asimismo, deberá indemnizar a la joven con 6.000 euros por daños morales.