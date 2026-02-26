Seis años de cárcel por abusar de una menor en la casa donde hacía obras de reforma en Alicante

La Audiencia Provincial ha impuesto seis años de prisión a un hombre que abusó de una menor de edad mientras trabajaba en las obras de reforma de un piso en Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2022 en un piso ubicado en el barrio alicantino de San Blas donde el acusado había sido contratado para hacer estos trabajos, en un momento en que este se quedó a solas con la joven de 15 años de edad. Momento que aprovechó para intentar tener relaciones sexuales con ella y que la sala considera probado que fueron actos no consentidos. Primero comenzó a besarla y a tratar de introducirle los dedos mientras estaban en un sofá y después en el dormitorio trató de hacerlo de nuevo y, al ser rechazado, comenzó a masturbarse en su presencia llegando a eyacular en el suelo. Según considera probado la sentencia, se marchó de la casa diciendo que la próxima vez que su madre le llamara, traería condones.

El fallo se ha apoyado en la declaración de la víctima, a la que la sala ha dado total credibilidad. La joven relató a su madre lo que había ocurrido en la casa, lo que motivó que se presentara la denuncia. El tribunal da credibilidad al testimonio aportado por la joven, al valorar que existen pruebas que corroboran su testimonio. Según el fallo, el relato de la menor sobre lo que ocurrió ese día ha sido persistente y sin fisuras. De hecho, las pruebas biológicas determinaron que el ADN localizado en la vivienda era del acusado, y el propio procesado llegó a admitir en el juicio que hubo relaciones sexuales, pero que fueron todas de mutuo acuerdo.

Credibilidad de la víctima

La sala incide en que el procesado no da ninguna explicación de por qué le habrían podido denunciar falsamente la víctima, a pesar de que no le conocía de nada. El hermano de la joven se la encontró "aterrada y desconsolada" cuando llegó a casa y cuando le preguntó qué pasaba esta le contó que el acusado le había intentado tocar sus partes íntimas. La madre le llamó por teléfono para pedir explicaciones y este le respondió negando todo, alegando que la joven era una niña y a él no le gustaban las niñas.

El acusado aseguró en el juicio que posiblemente le habían denunciado bien porque se enteraron de que estaba casado; bien porque la madre no estaba de acuerdo con el precio de la obra; o porque pensaron que denunciando estos delitos tendrían más facilidades para conseguir papeles. El tribunal no ha dado credibilidad a ninguna de estas versiones recordando que hay pruebas que corroboran el relato de la menor. El procesado alegó que la joven se metió en una habitación y, cuando estaba moviendo varios muebles, salió y fue hacia él, comenzando a besarle. Según ese testimonio, le llevó hasta un sofá, donde le acabó masturbando. El procesado negó haber metido los dedos en las partes íntimas de la víctima y mantenía que se trató de relaciones consentidas.

La sentencia concluye que el procesado cometió un delito de agresión sexual, aunque descarta que en este caso hubiera violencia o intimidación sobre la víctima. Además de los seis años de prisión, el acusado ha sido condenado por un delito leve de lesiones al pago de una multa de 360 euros, a causa de las heridas sufridas por la joven cuando este trató de meterle los dedos. El fallo le impone una orden de alejamiento por la que no podrá acercarse a la víctima durante diez años, así como una pena de cinco años de libertad vigilada e inhabilitación para tener empleos que supongan el contacto físico con menores de edad durante diez años. El tribunal dispone también que el procesado indemnice a la joven con 10.000 euros en concepto de daños morales.