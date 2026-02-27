La Audiencia acuerda la libertad bajo fianza de 15.000 € para la mujer que mató a su marido en 2024 en Orihuela Costa

La Audiencia Provincial ha acordado esta semana la puesta en libertad bajo fianza de 15.000 euros de la mujer noruega de 51 años encarcelada desde agosto de 2024 por matar a puñaladas a su marido, de 45 años cuando murió, en Orihuela Costa. La mujer, defendida por el abogado Juan Francisco Sánchez Otharán, del despacho Quiroga Sánchez de Alicante, ha declarado desde el inicio que actuó en legítima defensa y su letrado ha alegado este extremo desde su detención tras ocurrir el crimen.

El juzgado de Orihuela que investiga el caso desestimó el pasado enero una nueva petición de libertad de la defensa de la noruega Katrine R., pero la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, ha estimado un nuevo recurso de la defensa de la presunta parricida y ha fijado una fianza de 15.000 euros para salir en libertad, además de acordar comparecencias cada quince días ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

El tribunal ha tenido en cuenta las alegaciones de la defensa para adoptar unas medidas cautelares "menos gravosas que la prisión provisional", especialmente los 16 meses que lleva ya en prisión preventiva y el informe médico realizado por un forense el pasado diciembre.

Miedo insuperable

En dicho informe se concluye que concluye que no se aprecian en la mujer "signos ni síntomas de trastorno mental que pudieran influir en los hechos investigados y que el peligro de muerte de ella y/o de sus hijos ante la situación de violencia pudo producir en la informada un estado de miedo insuperable que le impide evaluar la situación y actuar de otro modo".

El abogado Juan Francisco Sánchez Otharán ha planteado desde el encarcelamiento de la mujer que era una medida injustificada porque Katrine es una víctima de violencia de género que actuó en legítima defensa y sufrió malos tratos físicos y psicológicos.

Finca de Orihuela Costa donde sucedieron los hechos. / DAVID PAMIES

En su recurso para reclamar la libertad que ahora ha sido acordada, el letrado hace referencia a las lesiones defensivas acreditadas que sufrió la mujer cuando murió el marido, su declaración y la de sus hijos, así como los informes periciales psicológicos y el último informe médico forense, que no descarta que pueda concurrir en este caso la eximente de miedo insuperable.

Aunque la Audiencia Provincial descartó en mayo de 2025 la libertad de la acusada y derivó al juicio la valoración de la posible concurrencia de la legítima defensa, el tribunal precisa ahora que los datos recogidos en los informes periciales y la declaración de los tres hijos de la pareja, menores de edad, permiten constatar que Katrina "vivía una situación crónica de malos tratos y que, según declaración del hermano de la acusada, el fallecido tenía un estado de agresividad importante hacia ella en el momento de los hechos que pudo llevar a la acusada a una reacción de miedo insuperable".

Por ello, la Audiencia ha vuelto a valorar la situación personal de la investigada en el momento de los hechos y ha estimado parcialmente la petición de la defensa acordando, con el respaldo de la Fiscalía y la oposición de la acusación particular, la libertad bajo fianza de 15.000 euros de la mujer encarcelada por matar a su marido.

El parricidio ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2024 en una vivienda de Orihuela Costa y fue la propia mujer quien alertó de lo ocurrido al teléfono de emergencias 112. La mujer relató que fue agredida y perseguida por su marido tanto en el interior como en el exterior de la casa y dijo que se defendió y le apuñaló al menos tres veces con un cuchillo de cocina. Los tres hijos de la pareja, de diez, ocho y seis años, estaban en el domicilio cuando sucedieron los hechos.