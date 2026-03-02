Libertad bajo fianza de 8.000 € para dos encarcelados por 992 plantas de marihuana incautadas en Valencia

Un juzgado de Llíria ha acordado la libertad bajo fianza de 8.000 euros de dos ciudadanos serbios que fueron encarcelados el pasado diciembre como responsables de dos plantaciones de marihuana desmanteladas en los municipios de Nàquera y Serra, donde la Guardia Civil intervino 992 plantas.

En la operación fueron detenidas tres personas y para las dos que ingresaron en prisión se ha acordado la puesta en libertad a petición de su abogado defensor, Aitor Navarro García. En un auto dictado por la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, se acuerda la libertad provisional bajo fianza de 8.000 euros y como medidas cautelares imponen a los investigados comparecencias cada quince días en sede judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

La investigación de la Guardia Civil que condujo al desmantelamiento de las dos plantaciones en Nàquera y Serra y se puso en marcha a raíz de un accidente de tráfico ocurrido el 30 de mayo de 2025. Agentes de la Policía Local de Nàquera acudieron a un aviso por un accidente de coche en una urbanización. Un coche colisionó con otro vehículo conducido por un hombre de nacionalidad serbia que aseguró que el responsable del turismo era un amigo que acudió al lugar del accidente y afirmó ser el conductor habitual.

En el interior del coche se hallaron entre 12 y 15 garrafas de agua, así como restos de productos fertilizantes y fitosanitarios. Además, se percibía un fuerte olor a marihuana. Por ello, la Policía Local de Nàquera puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y se inició la investigación que permitió descubrir las dos plantaciones.

Unos días antes, el coche accidentado fue visto estacionado en la puerta de una vivienda de la misma urbanización donde tuvo lugar el siniestro. Además, en el mes de febrero, un hombre, también de nacionalidad serbia, fue identificado en la puerta de esta vivienda. Se estaban cometiendo robos en viviendas por la zona y mostraba una actitud sospechosa. Cuando fue requerido por los agentes, respondía las preguntas de manera evasiva, asegurando que era un estudiante y vivía junto a su pareja en la vivienda.

Con toda la información recabada, los agentes comenzaron a realizar vigilancias discretas en la vivienda. Detectaron un fuerte olor característico de esta sustancia que procedía de la misma. Además, observaron que las ventanas siempre estaban tapadas con un toldo. La valla perimetral también estaba cubierta, dificultado la visibilidad de la parcela desde fuera.

Los autores se desplazaban recurrentemente a una segunda vivienda ubicada en la localidad de Serra, donde también se percibía un fuerte olor a marihuana. Tanto en esta como en la vivienda de Nàquera, se detectaron enganches ilícitos a la red, haciendo que las sospechas de un cultivo 'in door' fueran cada vez más evidentes.

Finalmente, se solicitó autorización judicial y el pasado 18 de diciembre se realizó la entrada y registro de ambas viviendas. En total decomisaron 992 plantas de cannabis sativa en estado de crecimiento y floración, 24 ventiladores, 15 tubos de ventilación y extracción, 35 lámparas LED, 8 equipos de aire acondicionado, 3 lámparas de balastro 3 extractores, 3 termostatos y 20 garrafas de fertilizante.