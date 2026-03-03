El Supremo obliga a dictar una nueva sentencia en el caso Brugal de Calp

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Provincial de Alicante dictar una nueva sentencia en la causa que juzgó a un exalcalde y a dos extenientes de alcalde de Calp por la rama del caso Brugal que afectaba a esta localidad. Los implicados se sentaban en el banquillo por delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la Administración y malversación, entre otros, en la concesión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la localidad en 1998, en una de las piezas del conocido como ‘caso Brugal’.

El Supremo estima el recurso de la Fiscalía contra la sentencia dictada el 24 de octubre de 2022 por la Audiencia de Alicante por haber declarado nula una intervención telefónica al empresario a quien se concedió el servicio de basuras así como las pruebas derivadas de la misma. El Supremo anula esa resolución y ordena a la Audiencia que dicte una nueva sentencia tomando en consideración las pruebas que fueron indebidamente declaradas nulas.

La resolución del Supremo reproduce los fundamentos legales que incluyó en la sentencia de 2024, referida a la causa matriz del ‘caso Brugal’, en la que destacó que el auto de autorización del teléfono del empresario, cuya nulidad estableció la Audiencia de Alicante, tenía motivación suficiente.

En la sentencia ahora anulada, que deberá repetirse teniendo en cuenta las pruebas anuladas, fueron condenados el exalcalde de Calpe Francisco Javier Morató Vives y los extenientes de alcalde Fernando Penella y Juan Roselló, por delitos de cohecho continuado, prevaricación y fraude a la Administración, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a 2 años y medio de prisión e inhabilitación por 10 años, y se les absolvió de malversación de caudales públicos, y, en el caso de Roselló también de blanqueo.

También resultó condenado por los mismos delitos que los tres citados, el empresario Ángel Fenoll, a 2 años de prisión; mientras que el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, lo fue a 2 años de prisión por cohecho y prevaricación. La sentencia absolvió además de diferentes delitos a otras tres personas que estaban acusadas: el exdirector de la concesión, la esposa de Roselló y un hijo del empresario. Se trata de una decisión muy similar a la que se adoptó en el caso de las basuras de Orihuela, donde se obligó al tribunal a dictar una nueva resolución. En aquella ocasión, todos los acusados habían quedado absueltos al anular la audiencia todas las escuchas telefónicas. En el caso de Calp, el grueso de las intervenciones sí que habían sido validadas por la Audiencia y el caso había terminado en condena.