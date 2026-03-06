Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despedida al magistrado de la Audiencia de Alicante José María Merlos

Tras una carrera que incluyó destinos en Barcelona y Sagunto, el magistrado se jubila después de servir en el Juzgado de lo Penal 4 y en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante

Despedida del Magistrado José María Merlos

Despedida del Magistrado José María Merlos

Despedida del Magistrado José María Merlos / Héctor Fuentes

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Una nutrida representación del mundo jurídico de Alicante se ha dado cita en un cálido homenaje al magistrado de la Audiencia Provincial José María Merlos, que se ha jubilado al cumplir 70 años. Nacido en Almería, entró en la judicatura en 1990 tras diez años ejerciendo como abogado.

A lo largo de su carrera ha estado destinado en Barcelona, Sagunto y Alicante, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria, fundamentalmente en el Juzgado de lo Penal 4 y en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante, donde estaba destinado en el momento de su jubilación. Después de la jubilación del teniente fiscal de la Audiencia Juan Carlos Carranza, la judicatura alicantina pierde a un peso pesado de sus activos con la jubilación del magistrado.

La comida de despedida se ha celebrado en el restaurante Torre de Rejas de Alicante y a ella han acudido magistrados, fiscales y funcionarios, así como letrados de la Administración de Justicia y representantes del Ilustre Colegio de la Abogacía (Icali). Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, y el fiscal jefe, Jorge Rabasa, el decano del Icali, Ignacio Gally, además de algunos de sus compañeros de la Sección Décima que ya se han jubilado o se encuentran en otros destinos y que han querido sumarse al homenaje.

