Condenada por intentar introducir droga en Fontcalent durante un vis a vis

La Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de cárcel a una acusada de tratar de introducir droga en Fontcalent mientras iba a tener un vis a vis con su pareja, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La mujer, de 52 años de edad, contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes.

El fallo considera probado que los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas del 21 de mayo de 2023, cuando la procesada acudió al centro penitenciario alicantino para mantener un encuentro con su pareja, donde estaba preso. Al ser inspeccionada por la unidad canina de la Guardia Civil, la propia acusada entregó a los agentes una bolsa que contenía una sustancia vegetal de color verde.

Los agentes le informaron de que debía ser sometida a un cacheo integral, por lo que fue conducida a la sala habilitada para ello. Allí, la acusada aprovechó para arrojar a la papelera otra bolsa que contenía otra sustancia marrón y un trozo de otra sustancia blanca cristalizada. El fallo considera probado que se trataba de sustancias que iban a destinarse a terceras personas.

Análisis de sustancias

Los funcionarios de prisiones se percataron de ello y practicaron su detención, según la sentencia, que precisa que el análisis de esas sustancias permitió determinar que se trataba de 21,89 gramos de resina de cannabis con una pureza del 26,6% y 7,5 gramos de cocaína, con una pureza del 88%. En su conjunto, según la sentencia, esas sustancias habrían alcanzado un valor de 550 euros en el mercado ilícito.

El juicio, celebrado el pasado 3 de marzo, se cerró con una conformidad entre la Fiscalía y la defensa. La procesada reconoció los hechos y asumió la autoría del delito. El tribunal dictó sentencia condenatoria 'in voce' de tres años de prisión y el pago de una multa de 600 euros.

El tribunal aplica una agravante de reincidencia, así como la atenuante de dilaciones indebidas, puesto que la causa había permanecido parada desde 2023 por causas no imputables a la procesada.

La mujer ya había sido condenada en dos ocasiones anteriores por el mismo delito, en 2022 y en 2018, en sendas sentencias por las que se le impuso la pena de tres meses y de cuatro años de privación de libertad, respectivamente. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.