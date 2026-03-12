Juzgan una presunta doble violación en un piso compartido en Alcoy

Con la declaración del acusado y de la denunciante como únicas pruebas, y con el otro implicado fallecido antes del juicio, la Audiencia de Alicante dejó ayer visto para sentencia un juicio por una presunta violación en un piso compartido. La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron la petición de 14 años de prisión para el procesado, pese a que la mujer durante el juicio no recordó uno de los episodios denunciados.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en mayo de 2021 en una vivienda de Alcoy propiedad de uno de los acusados. La denunciante sostiene que tanto el dueño del piso como un amigo suyo, que solía acudir a la vivienda, la agredieron sexualmente en dos ocasiones por separado. El propietario falleció antes de la celebración del juicio.

El procesado negó los hechos, sosteniendo que ni siquiera tuvo contacto sexual con la mujer y, desde su defensa, el abogado Francisco Moreno Arranz, se vinculó la denuncia con una supuesta venganza tras la expulsión de la mujer de la vivienda. La denunciante declaró oculta tras un biombo para no tener contacto con el acusado, tal como establece el protocolo para la atención a víctimas de delitos sexuales. La mujer se ratificó en todo lo que denunció en su día. La agresión fue bucal, vaginal y anal, dijo. Sin embargo, al ser preguntada por la segunda agresión atribuida al acusado aseguró que no se acordaba.

A pesar de ello, la Fiscalía mantuvo la acusación y aseguró que el testimonio de la víctima había sido consistente y acorde con lo que había venido manifestando a lo largo de todo el procedimiento. Desde la acusación particular, se atribuyó ese olvido al «shock del juicio».

Contradicciones

La mujer aseguró que no denunció los hechos en un primer momento porque se encontraba convaleciente de una operación reciente. La mujer dijo que había optado por estar totalmente recuperada antes de emprender acciones. En este punto, desde la defensa se puso el énfasis en el hecho de que no mencionara nada a ninguno de los médicos que la estuvieran atendiendo durante esos meses. La mujer también desvinculó la denuncia con el hecho de que la hubieran echado de la casa. La defensa también incidió en que su testimonio estaba plagado de contradicciones.

El juicio ha durado poco más de una hora, con las declaraciones de acusado y denunciante como única prueba. También los informes de las partes han sido breves, para hacer un pequeño repaso a lo que había manifestado cada uno a lo largo de la vista oral. El juicio ha quedado visto para sentencia.