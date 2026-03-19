El fiscal pide más de cinco años a un detenido en Teulada por grabar y difundir vídeos yihadistas

El fiscal ha pedido en un juicio celebrado este jueves en la Audiencia Nacional cinco años y once meses de prisión para el marroquí Adil A., detenido el 3 de junio de 2024 en Teulada, al que acusa de grabar diferentes lugares de vías públicas de esta provincia con cánticos llamando al martirio yihadista, según informa Efe

El acusado, que se encontraba en España en situación irregular, se ha acogido a su derecho a no declarar y su abogado ha solicitado su absolución al estimar que los vídeos que grabó en varios puntos de la Costa Blanca y los que se descargó en internet y luego difundió no demuestran que su intención fuera cometer atentados terroristas.

En la vista ha declarado la agente de la Policía Nacional encargada de la investigación, a la que el fiscal le ha preguntado por unos vídeos que el acusado grabó en diferentes lugares de la provincia de Alicante y que difundió en Tik Tok.

Material del Estado Islámico

La instructora de las diligencias policiales ha explicado que con estos vídeos el acusado "empezó a hacer su propio material" y ha advertido de que "aunque pueden parecer escenas ordinarias las acompaña de cánticos procedentes de material del Estado Islámico en su mayor parte enfocados en el martirio por la causa yihadista".

En concreto ha hecho referencia a un vídeo que el acusado publicó el 6 de abril de 2024 que grabó desde un paso elevado para peatones en Calp mostrando una vista panorámica y el tránsito de vehículos mientras se escucha de fondo un cántico aludiendo a la lucha contra los infieles.

La agente ha comentado que "al estar en una posición elevada genera más inquietud" y sobre la frase del cántico que acompaña al vídeo relativa a 'espadas que brillan en el enfrentamiento' ha explicado que es "típica de las alegorías de combate contra todos los que no siguen los preceptos que los yihadistas quieren imponer".

También ha sido preguntada por el vídeo que el acusado publicó el 3 de abril de 2024, que grabó en Teulada, donde tenía su domicilio, andando por la vía pública hacia una atracción de autos de choque.

La policía ha explicado que en la imagen sale un recinto ferial y va acompañada de una canción dirigida al martirio, "es decir a cumplir la yihad muriendo uno mismo, que no es morir uno en solitario sino llevándose la vida de otras personas con él".

"El hecho de grabar escenas cotidianas en la zona donde reside acompañadas de cánticos de martirio y de lucha contra Occidente en un recinto ferial y en otros lugares públicos indica, si no su idea, al menos su beneplácito en el caso de que ocurrieran muertes con finalidad yihadista", ha concluido la responsable policial.

Igualmente ha comentado otro vídeo grabado por el acusado y publicado el 6 de marzo de 2024 en Tik Tok en el que aparece un encapuchado de espaldas con una mochila viendo pasar un tren.

"Es bastante paradigmático porque lo hace poco antes del 20 aniversario del 11M y aparece un individuo encapuchado con una mochila y un tren pasando de forma similar a como sucedió en los atentados de Madrid para los que se depositaron mochilas en vagones, con cánticos se refieren al martirio", ha manifestado.

El abogado del acusado ha comentado que muchos vídeos que difundió su representado en redes son "de combatientes que han participado en la guerra civil de Siria que ha terminado con el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad y con el triunfo del actual presidente sirio, Ahmed al-Charaa, miembro destacado de Dáesh".

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"Por cierto, este ha sido inmediatamente reconocido por una buena parte de la comunidad internacional de los países occidentales, incluso por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le ha recibido en la Casa Blanca y le ha señalado como un hombre valiente al que no le quedó más remedio que luchar", ha abundado el letrado.