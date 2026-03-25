Del disco duro al muro de Facebook, una acusada de Xàbia a juicio por difundir fotos íntimas de su exmarido

Sus imágenes íntimas acabaron publicadas en la red social Facebook, con notificaciones inmediatas a todos sus contactos. La autora de la publicación era su exmujer, de la que se encontraba en proceso de separación. La acusada, vecina de Xàbia, adujo que las fotos se subieron a la red social por error y que las borró con la ayuda de su sobrino en cuanto se dio cuenta.

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a la mujer, para quien se pide un año de prisión. El Ministerio Público le atribuye un delito contra la intimidad en su modalidad de revelación de secretos, al considerar que realizó la publicación con la intención de perjudicar la imagen de la víctima. La Sección Décima deberá resolver si se trató de una pornovenganza o de un accidente digital.

Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2020, cuando la pareja, entonces afincada en Xàbia, mantenía ya una relación deteriorada. El denunciante sostiene que su exmujer difundió varias imágenes suyas en Facebook y lo etiquetó, facilitando así que el contenido llegara a su entorno personal. Según la acusación, las fotografías habían sido tomadas en el ámbito privado del domicilio del hombre y se encontraban almacenadas en un ordenador de uso familiar al que la procesada habría tenido acceso antes del divorcio.

El denunciante aseguró que su expareja publicó “muchas fotos de temática íntima y sexual”, algunas de ellas acompañadas de dibujos de contenido sexual, con el objetivo de atacarle. Subrayó que la difusión no pudo ser accidental, ya que “hacen falta 22 pasos para publicarlas y etiquetarlas”.

Baby Adult

En el juicio trascendió que el hombre practicaba el denominado “baby adult”, que consiste en adoptar comportamientos o estética infantil. Según se expuso, en algunas imágenes aparecía desnudo con pañal, simulando ser un bebé de dos años El denunciante había participado en un reportaje en una revista británica de tirada nacional en el que abordaba este aspecto de su vida, y también había publicado imágenes en redes sociales.

La defensa destacó estos hechos para sostener que parte de ese material ya era público. Sin embargo, el denunciante replicó que en aquella entrevista nunca se revelaba su identidad y que las publicaciones en redes se realizaban desde perfiles anónimos y en grupos restringidos, por lo que no se le podía identificar.

El hombre relató que las imágenes difundidas por su exmujer, “en las que aparecía en distintos estados de desnudez”, estuvieron visibles al menos durante un día y alcanzaron unas 4.000 visualizaciones. Según su testimonio, recibió alrededor de 2.700 notificaciones. “Unas veinte personas me contactaron directamente, pero lo que me produce ansiedad viene por todos los que no lo hicieron”, afirmó.

El denunciante explicó que estos hechos le han provocado un “periodo muy largo de ansiedad y estrés”, por el que sigue tratamiento psicológico y sufre pesadillas. A su entender, la única finalidad de la publicación era causarle daño.

La denuncia se presentó cinco meses después de los hechos. Preguntado por este retraso, explicó que se había intentado sin éxito abordar la cuestión en la vía civil, en el marco del procedimiento de custodia sobre el hijo que ambos tienen en común. El hombre quería llevarse a su hijo a Estados Unidos con él.

Durante el juicio declararon varios testigos de su entorno, que corroboraron haber recibido notificaciones a través de la red social alertando de la subida de las imágenes. Solo uno de ellos afirmó conocer previamente la práctica del “baby adult”, mientras que para el resto se trató de una circunstancia desconocida hasta ese momento. “Era algo que solo contaba a personas con las que tenía confianza”, señaló.

"Accidente digital"

Por su parte, la acusada negó que la difusión fuera intencionada y sostuvo que se debió a un error. Según declaró, su intención era trasladar ese material a otro ordenador para enviárselo a su abogada, que se lo había solicitado para su uso en el procedimiento judicial.

En este sentido, sostuvo que las imágenes formaban parte de la documentación recopilada para el proceso de custodia. "Querían usar este incidente para intentar hacerme parecer una mala madre", dijo. La procesada se definió además como “patosa” en el uso de la informática e insistió en que la publicación fue accidental y sin intención de perjudicar al denunciante.

La mujer aseguró que no comprendió cómo las fotografías terminaron subidas a Facebook y que se dio cuenta de lo ocurrido tras recibir la llamada de su hermana. “Estaba en shock”, afirmó. Añadió que entró en pánico al verlas publicadas y que no sabía cómo eliminarlas, hasta que su sobrino le ayudó a retirarlas.

Asimismo, señaló que su entonces marido le confesó que practicaba el “baby adult” desde el inicio de la relación, en 2013.

En su informe de conclusiones, la Fiscalía mantuvo la acusación al considerar que la difusión no fue fortuita. El fiscal argumentó que el hecho de que las imágenes se presentaran en forma de montaje, combinando esas fotografías íntimas alternadas con dibujos de personajes animados de contenido sexual, evidencia una elaboración previa, incompatible con un error y apuntó a una clara intencionalidad de perjudicar a la víctima.