El TSJ reclama refuerzos para la Audiencia de Alicante, Novelda y San Vicente

Un pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia con sabor alicantino. La cúpula de la judicatura de la Comunidad ha salido de València para su sesión plenaria de este miércoles y se ha trasladado a Alicante, con un orden del día que ha tenido en cuenta algunas de las necesidades judiciales de esta provincia. Desde mayo de 2016 no se habían celebrado reuniones plenarias en esta ciudad, en la etapa en la que Pilar de la Oliva presidía el TSJ. El nuevo presidente, Manuel Baeza, tiene el objetivo de descentralizar la institución, por lo que algunos de estos plenos saldrán de la capital valenciana para desarrollarse en el resto de provincias del territorio.

En la reunión plenaria se ha informado a los asistentes de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de la propia Sala, que se reúne semanalmente, y se ha analizado la posibilidad de reforzar distintos órganos judiciales, como la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante o los Tribunales de Instancia de Novelda y San Vicente. Los problemas en la Sección Tercera de la Audiencia se detectaron tras la última inspección del Consejo General del Poder Judicial, en la que se constató que el tribunal soportaba una sobrecarga de trabajo. La sala ha tenido que celebrar varios macroprocesos en los últimos años y todavía tiene pendiente señalar un juicio con 44 acusados por un entramado societario que desvió más de 100 millones de euros a China, procedentes de la venta de calzado asiático desde la provincia.

Por su parte, la situación en los partidos judiciales de Novelda y San Vicente del Raspeig ha ocupado un lugar destacado en el orden del día. Según los últimos datos de la memoria judicial, ambos órganos operan con una saturación que supera el 140 % y el 150 % de su capacidad, respectivamente. En San Vicente se ha reclamado un refuerzo de carácter transversal que auxilie tanto a las jurisdicciones civil como penal, mientras que en Novelda el “cuello de botella” se sitúa en las ejecuciones civiles y los monitorios, lo que ha llevado a la Sala de Gobierno a estudiar medidas de refuerzo para agilizar la respuesta al ciudadano.

Composición

La Sala de Gobierno del TSJCV es el órgano interno de gobierno de jueces y magistrados de la Comunidad. Está presidida por el presidente del propio Tribunal Superior, Manuel Baeza, y tiene encomendadas funciones gubernativas y organizativas. Su pleno está integrado, además de por el presidente, por otros 14 miembros, que se distinguen entre natos y electos.

Entre los primeros figuran, además de los presidentes de las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, los presidentes de las Audiencias de Valencia, Alicante y Castellón, el secretario de Gobierno y los presidentes de los Tribunales de Instancia (antiguos magistrados decanos exclusivos) de Valencia y Alicante. El presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, y el juez decano de Alicante, César Martínez, han sido los promotores de esta reunión en Alicante. La sesión se ha celebrado en la sala de juntas del Palacio de Justicia de Pardo Gimeno.

Los miembros electos de la Sala de Gobierno son seis (cinco magistrados y una jueza), elegidos por los integrantes de la carrera judicial que ejercen en la comunidad autónoma para un periodo de cinco años.

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La convocatoria por parte del presidente Manuel Baeza de esta sesión plenaria del órgano de gobierno de la Justicia valenciana en Alicante responde a la necesidad de descentralizar la gestión gubernativa y acercarla a los distintos partidos judiciales.